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  • Nevşin Mengü paylaştığına pişman oldu! Bakan Varank'tan yerinde cevap
Medya

Nevşin Mengü paylaştığına pişman oldu! Bakan Varank'tan yerinde cevap

Nevşin Mengü'nün Başkan Erdoğan'ın Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaretiyle ilgili açıklamasına Bakan Varank'tan tepki geldi.

8 Ocak 2022 Cumartesi 09:17 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.

NEVŞİN MENGÜ'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!

Gazeteci Nevşin Mengü, Başkan Erdoğan'ın Maylo ile yakından ilgilendiği görüntülerin olduğu videoyu paylaşarak 'Tek bir tane mutlu köpek bulup Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarmışlar anlaşılan.' ifadelerini kullandı.

VARANK'TAN CEVAP: DÜNYANIN EN AMANSIZ HASTALIĞI...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mengü'nün paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Varank, "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı! 20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik." ifadelerini kullandı.

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