CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki son duruma dair dikkat çeken sözler sarf etti.

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını değerlendiren Mengü, söz konusu durumun muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğuna yol açacağını söyledi.

Mengü, konuya ilişkin olarak, "Muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğu olacak. Maalesef. Sinan Oğan da bize katılacak ve olacak bu iş diye çok yüksek bir beklenti vardı." ifadelerini kullandı.