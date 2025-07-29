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NEXT Sosyal 500 bin kullanıcıya ulaştı! Günün şanslı ismi belli oldu: Sürpriz hediyemiz yolda

Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal, 500 bin kullanıcı sayısına ulaştı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hesabından yaptığı paylaşımda, 'Next Sosyal ailesi her geçen gün büyüyor. Bugün aramıza katılan 500.000'inci kullanıcıyı kutluyoruz. Sürpriz hediyemiz yolda' dedi.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 22:35 - Güncelleme:
NEXT Sosyal 500 bin kullanıcıya ulaştı! Günün şanslı ismi belli oldu: Sürpriz hediyemiz yolda
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Yerli sosyal platform NEXT Teknofest Sosyal, sosyal ağ kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan oldu.

Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması 500 bin kullanıcı sayısına ulaştı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok önemli bir eşik, kısa sürede aşıldı. NeXT'i tutabilene aşk olsun" dedi.

"SÜRPRİZ HEDİYEMİZ YOLDA"

Uygulamanın resmi hesabından yapılan paylaşımda ise, "Next Sosyal ailesi her geçen gün büyüyor... Bugün aramıza katılan 500.000'inci kullanıcıyı kutluyoruz. Sürpriz hediyemiz yolda! Sen de bu büyük topluluğun bir parçası ol, geleceği birlikte şekillendirelim" ifadeleri kullanıldı.

KULLANICILAR T3 AI'YI DA KULLANABİLİYOR

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor.

Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

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