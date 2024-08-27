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Medya

NOW TV, Mansur Yavaş'ı hedef alan Gülbin Tosun'u ekrandan uzaklaştırdı

Sosyal medyadan paylaştığı mesajda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan NOW TV spikeri Gülbin Tosun ekrandan uzaklaştırıldı.

27 Ağustos 2024 Salı 12:14 - Güncelleme:
NOW TV, Mansur Yavaş'ı hedef alan Gülbin Tosun'u ekrandan uzaklaştırdı
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NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan mesajı üzerine zorunlu izne çıkarıldı.

Tosun, geçtiğimiz günlerde Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" ifadelerini kullanmış, bu mesaj nedeniyle işine son verildiği iddia edilmişti.

İddiaları doğrulayan Tosun, X hesabından "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok." açıklamasında bulundu.

NOW TV 'AYAKLANMA' TEHDİDİNE SESSİZ KALMIŞTI

Gülbin Tosun, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, 'ayaklanma' tehdidinde bulunmuş ve NOW TV buna sessiz kalmıştı.

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