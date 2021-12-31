O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sürpriz isimler var. Yılbaşı gecesinin en eğlenceli programlarından biri olan O Ses Türkiye'de spor camiasından oyunculara kadar birçok ünlü isim sahne alacak. Ünlü isimler şarkılar söyleyerek geceye renk katacak. Peki O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2022 fragmanı ve konuklar
TV8 ekranlarının müzik yarışma programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye yılbaşı 2022 kadrosu da yayınlanan tanıtım ile belli oldu.
İşte O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı konukları:
Perihan Savaş
Gökçe Bahadır
Feyyaz Şerifoğlu
Damla Sönmez
Ozan Akbaba
Zeynep Avcı
Hazar Ergüçlü
Berfu-Eser Yenenler
Merve Dizdar
Cem Davran
Sabri Sarıoğlu
İlayda Alişan
Sarp Akkaya
Yasemin Sakallıoğlu
Handa Baladın
Simge Aköz