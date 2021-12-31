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Medya

O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2022 fragmanı

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. O Ses Türkiye yılbaşı 2022 fragmanı yayımlandı. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı programında birbirinden renkli isimler şarkılarını seslendirecek. Peki O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları kimler? İşte O Ses Türkiye yılbaşı 2022 fragmanı

31 Aralık 2021 Cuma 16:39 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 16:39
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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sürpriz isimler var. Yılbaşı gecesinin en eğlenceli programlarından biri olan O Ses Türkiye'de spor camiasından oyunculara kadar birçok ünlü isim sahne alacak. Ünlü isimler şarkılar söyleyerek geceye renk katacak. Peki O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2022 fragmanı ve konuklar

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2022 KONUKLARI KİMLER?

TV8 ekranlarının müzik yarışma programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye yılbaşı 2022 kadrosu da yayınlanan tanıtım ile belli oldu.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2022 FRAGMANI

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Beyazıt Öztürk oturuyor.

İşte O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı konukları:

Perihan Savaş

Gökçe Bahadır

Feyyaz Şerifoğlu

Damla Sönmez

Ozan Akbaba

Zeynep Avcı

Hazar Ergüçlü

Berfu-Eser Yenenler

Merve Dizdar

Cem Davran

Sabri Sarıoğlu

İlayda Alişan

Sarp Akkaya

Yasemin Sakallıoğlu

Handa Baladın

Simge Aköz

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