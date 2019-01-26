O Ses Türkiye Tv8 izle finalistleri kimlerdir? (O Ses Türkiye yarı finalde hangi isimler yarıştı?)

O Ses Türkiye yarışması yarı final heyecanı son dakika gelişmeleri haberimizde. İzleyicilerin merakla beklediği O Ses Türkiye yarı finali bu akşam Tv8'de ekrana gelecek. Yarı finalde en iyi performans gösteren isimler finalde yarışacaklar. O Ses Türkiye'nin 2019 şampiyonu final gecesinde SMS oylaması sonucu belli olacak. Peki O Ses Türkiye yarı finalde hangi isimler yarışacak? O Ses Türkiye'nin finalistleri kimlerdir?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. O Ses Türkiye'nin aylar süren mücadelesinde büyük finale kadar kalmayı başaran isimler bugün açıklanıyor. Tüm jüri üyelerinin en az bir kişiyi finale taşımayı başardığı final bölümünde son ikiye kalan ile SMS oylamasına gidilecek. Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün kadrosunda bulunan yarışmacıların performans göstereceği O Ses Türkiye'nin final aşamasında, en iyi performans gösteren isimler, final etabına gidecek.

Yarı finale kalanların bağlı oldukları jüri üyeleriyle seçmiş oldukları parçaları seslendirdiği O Ses Türkiye final gecesinde, seslendirdiği parçalar ile adını finale yazdıracaklar. Her yarışmacı için verilen 2-3 dakikalık SMS oylamasının neticesinde finale kalan isimler belirlenmiş olacak.

Uzun yıllardır TV8 ekranlarının sevilerek izlenen fenomen eğlence ve ses platformlu yarışması O Ses Türkiye’nin Final bölümünde keyifli anlar sizleri bekliyor. Sezon boyunca büyük emek veren finalistler, şampiyonluk için son kez O Ses Türkiye sahnesine çıkacak. Şampiyon ise halk oylaması ile canlı yayında belli olacak. Heyecan dolu anların yaşanacağı O Ses Türkiye Final bölümü sizleri bekliyor.

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?



O Ses Türkiye, 26 Ocak Cumartesi akşamı ilk yarı finaliyle ekranlara gelecek. 27 Ocak 2019 Pazar günü ise final etabı yapılacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

O SES TÜRKİYE'DE YARI FİNALE KALANLAR KİM OLDU?



O Ses Türkiye'de jüri üyelerinin takımlarında kalan isimler şu şekilde;



Hadise'nin takımında; Dön Desem şarkısı ile ön plana çıkan Arif Erdoğan, Uptown Funk şarkısıyla dikkat çeken Anıl Şimşek ve Paramparça şarkısıyla performans sergileyen Cenk Baş yarı finale kaldı.



Murat Boz'un takımında; Ferat Üngür, Naz Dej, Bartu Gürhan ve Erdem Ocak yarı finale kalan isimler arasında yer aldı.



Seda Sayan'ın takımında; Sergio Gürlek, Bahar Araç yarı finale kaldı.



Beyazıt Öztürk'ün takımında; Barış ve Baran Solar, Umut Kaç ve Gülce Kahtalı yarı finale adını yazdıran isimler arasında yer almıştı.