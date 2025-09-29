Küresel Sumud Filosu'nun 'Adagio' isimli teknesinde Gazze yolculuğundaki aktivist Hakan Şimşek, oğlunun nikahına Akdeniz'in ortasındaki tekneden telefonla bağlandı. Telefonda nikaha katılanlara hitap eden Şimşek, duygulu anlar yaşadı. Oğlunun mutlu gününe katılamadığı için buruk olduğunu söyleyen Şimşek, "Kimi için bu büyük bir bedel gelebilir. 'Babası evladının nikahına katılamamış' denebilir ama Gazze'de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü. İnşallah Gazze'nin kurtuluşu sizin düğün hediyeniz olur" dedi. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ 24 TV'YE ANLATTI

Vicdan yolculuğu yapan filoda yer alan Türk Aktivist Hakan Şimşek yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini 24 TV yayınında paylaştı.

"GAZZE'DE KARDEŞLERİMİZLE KUCAKLAŞMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

31 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Tunus'ta bu sürece başladıklarını dile getiren Şimşek, "16 Eylül'de de yolculuğumuz başladı. Şu an Akdeniz açıklarındayız. Delegasyonumuzun risk haritasında turuncu bölge olarak belirlediği bölgedeyiz. Mısır, Kıbrıs arasında bir bölgedeyiz. Artık başka duracağımız hiçbir kara parçası yok. İlk çıktığımız noktadan sonra Sicilya'da ve Girit'te biliyorsunuz mola vermiştik orada çeşitli nedenlerle bunlar sosyal medyaya yansıdı. Şu anda artık hedef Gazze ve Allah nasip ederse iki güne kadar da kırmızı bölge diye risk haritasında belirtilen bölgeye girmiş olacağız. Yani artık siyonist işgal rejimiyle karşı karşıya gelme ihtimalinin yüksek olduğu bölgeye gireceğiz. Ama Biz her türlü fiziki ve psikolojik koşullara hazırız. Motivasyonumuz yüksek. Heyecanımız Gazze'ye yaklaştıkça artıyor ve içimizden bir ses inşallah bu kez Gazze'de Gazzeli mazlumlarla oradaki kardeşlerimizle kucaklaşmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ RİSKE HAZIRLIKLIYIZ"

Küresel Sumud Filosu'ndaki 'Johnny M' adlı teknenin su alarak arızalanmasına ilişkin Şimşek, "Bunlar öngörülebilir aksaklıklar. Bizim başından beri daha önceden öngördüğümüz riskler içerisinde bunlar vardı. Yolda hava koşulları, teknelerin verebileceği arızaların ve çeşitli müdahalelerin, dronlar da dahil olmak üzere hepsi daha önceden öngörülmüş riskler arasında yer aldı ve hepsinin her risk karşısında ne yapacağını herkes biliyor açıkçası ve şu anda o planlar uygulanıyor" dedi.

SOYKIRIMCI İSRAİL SALDIRI HAZIRLIĞINDA

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahale için hazırlandığı iddiasına ilişkin Şimşek, "Biz savaşçı olmayan siviller kategorisinde gönüllü bir yardım faaliyeti misyonu olarak buradayız. İnsani ve vicdani bir yardım filosu bu filo. Burada temel felsefe şiddetsizlik. Ne olursa olsun bu şiddetsizlik. Dolayısıyla biz buna hazırız ama yani karşılaşacağımız psikolojik baskı ve fiziki bazı müdahalelere karşı ruhen fiziken hazırız. Yoksa herhangi bir savunma mekanizması üretecek değiliz. Bizim tek misyonumuz var Gazze'ye erişmek. Burada eğer işte siyonist rejim askerleri bize herhangi bir müdahale yapmış olsa bile bizim temel felsefemiz kesinlikle şiddetsizlik üzerine kurulu. Yani plan da bundan ibaret. Yani burada herhangi bir taşkınlık yapmak onlara onların iddia ettikleri gibi bizi bir terör hareketine dönüştürmesi ya da terörize etmesi ya da kriminalize etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AİLEMDEN OLUMSUZ BİR TEPKİ ALMADIM"

Ailesinin sürece ilişkin tutumunu dair ise Şimşek, "Biz düğün hazırlıklarında da Gazze gibi bir mesele varken bu düğünü Gazze merkezli bir düğünü nasıl yaparızın planını hep yaptık. Hazırlıkların son aşamasında filonun başvuru sonuçları geldi. Ben Antalya'dan listeye yedek listeden girdim. Aslında birisi benden önce girmiş. Daha sonra onun bir takım engelleri çıkmış. Yedek listeden girdim ve hiç tereddüt etmeden sevinerek kabul ettim. Bunu aileme de söyledim. Açıkçası ailemden hiçbir tepki yani olumsuz bir tepki almadım" dedi.