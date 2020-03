Öğretmen dizisi konusu ne? Öğretmen dizisi oyuncuları kimler? Öğretmen dizisi 1. bölüm izleme linki

04 Mart 2020 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 14:22

Öğretmen dizisi konusu ne? Öğretmen dizisi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Fragmanları ile büyük ses getiren Öğretmen dizisi bu akşam saat 20:00'da ilk bölümü ile Fox Tv ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturduğu Öğretmen dizisi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Öğretmen dizisi 1. bölüm izleme linki haberimizde..

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NE?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol paylaşırken, onlara ayrıca Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı gibi birbirinden yetenekli isimler eşlik ediyor.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Öğretmen dizisi çekimlerine İstanbul'un Beykoz ilçesinde devam ediliyor.

ÖĞRETMEN DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hikaye; bir sene önce Akif’in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep’e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif’le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi’ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.

Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif’in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…

Akif Öğretmen; herkese büyük bir ders verecektir…