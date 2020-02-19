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Medya

Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? Öğretmen dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, FOX'un yeni dizisi “Öğretmen”in tanıtımı büyük beğeni topladı, sosyal medyanın gündemi oldu. Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? Öğretmen dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İdealist lise öğretmeni Akif'in öğrencilerine ve topluma, günümüzde kaybedilen değer olan erdemi tekrar aşılama çabasında yaptığı stratejik planı ve bu yönde gelişen olayları konu alan “Öğretmen” dizisinin tanıtımında bir öğretmenin öğrencilerine çaresizce 'değişin' diye yalvarışı, sosyal medya kullanıcılarını çok etkiledi. Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un paylaşacağı dizi büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Öğretmen dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

19 Şubat 2020 Çarşamba  12:06 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:06

Tanıtımları ile büyük merak uyandıran Öğretmen dizisi hakkında araştrmalar hız kazandı. Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? Öğretmen dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturduğu, FOX’un yeni dizisi “Öğretmen”in ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu, büyük heyecan yarattı. Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un paylaşacağı dizide “Sizinle şu andan itibaren, artık öğretmen-öğrenci değiliz. Şu andan itibaren sizler benim rehinemsiniz.” diyen Akif Öğretmen’in (İlker Kaleli) bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Öğretmen dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koray Kerimoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Öğretmen dizisinin yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öğretmen dizisinin yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ÖĞRETMEN DİZİSİ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NE?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkuyu Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!ocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İdealist lise öğretmeni Akif’in öğrencilerine ve topluma, günümüzde kaybedilen değer olan erdemi tekrar aşılama çabasında yaptığı stratejik planı ve bu yönde gelişen olayları konu alan “Öğretmen” dizisinin başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı gibi birbirinden yetenekli isimler de yer alıyor.

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