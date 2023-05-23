28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçi tabana oynamak için harekete geçti. Yıllardır söyledikleri ortada olan Kemal Kılıçdaroğlu toplumun sinir uçlarıyla oynayarak oy kapma derdine düştü.
Bunun için sosyal medyayı da kullanan Kılıçdaroğlu, imajını düzeltmek adına Oğuzhan Uğur'un Babala TV adlı Youtube kanalına konuk oldu.
Programın tanıtım videosu yayınlanır yayınlanmaz üst üste skandallar da yaşanmaya başladı.
Tanıtım videsounda Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sormak isteyen Diyarbakırlı bir gencin görüntüleri dikkat çekti.
Umut Nimet Ataş , Kılıçdaroğlu'na soru sorduğu görüntülerde şu ifadeleri kullandı: Togg ile ilgili küçümseyici sözleriniz var. Uçak inmeyecek demiştiniz Zafer Havalimanı'na. Sabiha Havalimanı ve İstanbul Havalimanı için de aynı şeyleri söylemiştiniz. İstanbul Havalimanı dünyadaki bir numaralı havalimanlarından biri.
Salondaki genç arkadaşlarıma Yasin Börü'nün ailesinin ve Murat Karayılan'ın talimatıyla Beşiktaş'ta şehit olan çocukluk arkadaşım polis memuru Murat Yılmaz'ın annesinin ve babasının selamlarını getirdim.
Hayatımda AK Parti teşkılatlarında görev almamıştım. Seçim maratonu başlayana kadar. Diyarbakırlı Kürt genciyim. Şeref duyuyorum. Huzur, güven ve istikrar ortamı zedeleneceği için AK Parti'ye dört elle sarıldım. 14 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da oy verdim.
Diyarbakır ziyaretinizde Kürt halkı adına teröre baş kaldıran Diyarbakır annelerini ziyaret etmemeniz. Danışmanlarınızın sizi yanıltmasına kurban gitmeniz beni üzdü.
İşte bu görüntülerin ardından pek çok destek mesajı alan Ataş bunun yanında tehdit ve hakaretlere de maruz kaldı. Ataş, kendisini tehdit eden bir terör destekçisinin mesajını paylaştı. Mesajda Ataş'a "Umut gez tadını çıkar. Yakın zamanda kafana sıkacağız" denildiği görülüyor.
Ataş söz konusu tehdit mesajına tepkisini "Az önce aldığım mesaj. Allah'a and olsun! Boyun eğmeyeceğim! PKK terör örgütüdür! Bu devlet benim bu bayrak benimdir! Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin evladıyım! Şerefsizlere sesleniyorum bayrak inmez ezan dinmez şehitler ölmez vatan bölünmez!" ifadeleriyle dile getirdi.