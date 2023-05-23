28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçi tabana oynamak için harekete geçti. Yıllardır söyledikleri ortada olan Kemal Kılıçdaroğlu toplumun sinir uçlarıyla oynayarak oy kapma derdine düştü.

BAY KEMAL'İN BABALA TV KURGUSU!

Bunun için sosyal medyayı da kullanan Kılıçdaroğlu, imajını düzeltmek adına Oğuzhan Uğur'un Babala TV adlı Youtube kanalına konuk oldu.

Programın tanıtım videosu yayınlanır yayınlanmaz üst üste skandallar da yaşanmaya başladı.

DİYARBAKIRLI GENCİN SORUSU ÇOK KONUŞULDU!

Tanıtım videsounda Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sormak isteyen Diyarbakırlı bir gencin görüntüleri dikkat çekti.

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYADA SAYILI!"

Umut Nimet Ataş , Kılıçdaroğlu'na soru sorduğu görüntülerde şu ifadeleri kullandı: Togg ile ilgili küçümseyici sözleriniz var. Uçak inmeyecek demiştiniz Zafer Havalimanı'na. Sabiha Havalimanı ve İstanbul Havalimanı için de aynı şeyleri söylemiştiniz. İstanbul Havalimanı dünyadaki bir numaralı havalimanlarından biri.

"ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ARKADAŞIMIN AİLESİNİN SELAMINI GETİRDİM"

Salondaki genç arkadaşlarıma Yasin Börü'nün ailesinin ve Murat Karayılan'ın talimatıyla Beşiktaş'ta şehit olan çocukluk arkadaşım polis memuru Murat Yılmaz'ın annesinin ve babasının selamlarını getirdim.

HUZUR, GÜVEN ZEDELENECEK DİYE ERDOĞAN'A OY VERDİM

Hayatımda AK Parti teşkılatlarında görev almamıştım. Seçim maratonu başlayana kadar. Diyarbakırlı Kürt genciyim. Şeref duyuyorum. Huzur, güven ve istikrar ortamı zedeleneceği için AK Parti'ye dört elle sarıldım. 14 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da oy verdim.

"TERÖRE BAŞ KALDIRAN ANNELERİ ZİYARET ETMEDİNİZ"

Diyarbakır ziyaretinizde Kürt halkı adına teröre baş kaldıran Diyarbakır annelerini ziyaret etmemeniz. Danışmanlarınızın sizi yanıltmasına kurban gitmeniz beni üzdü.

DİYARBAKIRLI GENCE TEHDİT!

İşte bu görüntülerin ardından pek çok destek mesajı alan Ataş bunun yanında tehdit ve hakaretlere de maruz kaldı. Ataş, kendisini tehdit eden bir terör destekçisinin mesajını paylaştı. Mesajda Ataş'a "Umut gez tadını çıkar. Yakın zamanda kafana sıkacağız" denildiği görülüyor.

"ALLAH'A AND OLSUN BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Ataş söz konusu tehdit mesajına tepkisini "Az önce aldığım mesaj. Allah'a and olsun! Boyun eğmeyeceğim! PKK terör örgütüdür! Bu devlet benim bu bayrak benimdir! Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin evladıyım! Şerefsizlere sesleniyorum bayrak inmez ezan dinmez şehitler ölmez vatan bölünmez!" ifadeleriyle dile getirdi.