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Medya

Önce Maçoğlu şimdi de İP'li vekil! Halk TV sorgu odasına dönüştü

Kendilerini her fırsatta 'tarafsız gazeteci' olarak tanımlayan CHP yandaşları, Halk TV stüdyosunu sorgu odasına dönüştürdü. Canlı yayında köşeye sıkıştırmaya çalıştıkları İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, öfkeli sorular karşısında 'Çok güzel sorguya çekiliyorum' demek durumunda kaldı.

18 Ocak 2024 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Önce Maçoğlu şimdi de İP'li vekil! Halk TV sorgu odasına dönüştü
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CHP yandaşı gazeteciler, geçtiğimiz günlerde, CHP'nin kalelerinden Kadıköy'den aday olan Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nu, Halk TV canlı yayınında adaylıktan vazgeçirmek için yerden yere vurmuşlardı.

İYİ PARTİLİ VEKİLE ÖFKELİ SORULAR

Şimdi de aynısını CHP'nin eski ortağı İYİ Partili Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'a yaptılar. Sunucu Şirin Payzın, öfkeli bir şekilde Uz'a "CHP'liler çıkıp '15 milletvekili verdik, gücünüz yetiyorduysa kendiniz girseydiniz' derlerse cevabınız ne olacak" sorusunu yöneltti. Uz, "Biz o 15 vekilin karşılığında; Ankara'yı bıraktık, İstanbul'u verdik." cevabını verdi.

CHP YANDAŞLARINA İSYAN ETTİ

Bu soru-cevabın öncesinde ve sonrasında stüdyodaki diğer isimler de Uz'u sıkıştırmaya yönelik sözler sarf ettiler. Araya girerek konuşmasını kestiler. Tüm bunlar karşısında Uz, "Çok güzel sorguya çekiliyorum" demek durumunda kaldı.

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