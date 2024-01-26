Onur Erim CHP'li anketçinin Ekrem İmamoğlu itirafını 24 TV'de anlattı!

Murat Özer moderatörlüğünde 24 TV'de yayınlanan "Esas Mesele" programına katılan Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim, İstanbul'daki yerel seçim yarışan ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

EKREM İMAMOĞLU ANKETLERDE ÖNDE Mİ?

Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu iddia eden anketleri "masa başı sallama" olarak nitelendiren Erim, anket firmalarıyla çalıştığı dönemde çok iyi bilinen anket firmalarının isteğe göre sonuç çıkardıklarını söyledi.

En azılı CHP'lilerin bile liyakat konusunda Murat Kurum'a tek bir laf bile söylemediğine dikkat çeken Erim, muhaliflerin bir kısmının Kurum'u ehil ve dürüst bulduğunu aktardı. Kurum'la ilgili kanaatin "Bu adam söylediğini yapar, yapamayacaklarını söylemez" olduğunu dile getirdi.

İbrenin AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan yana olduğunu aktaran Erim, "CHP 3'e bölünmüş durumda. Kemalciler, Ekremciler ve Özgürcüler. CHP seçmeninin olan olayların ne kadar kızıp, sandığa ne kadar gidip gitmeyeceği çok önemli. İbre Murat Beyden yana. Diğer adayların çıkmasıyla seçime 4 hafta kala işin rengi belli olacak" dedi.

Erim, "İBB'ye Ekrem İmamoğlu seçilmedi. İBB'ye Cumhurbaşkanı, Bahçeli, Cumhur İttifakı karşıtı seçildi" ifadelerini kullandı.

Erim, CHP'li tanınan bir anketçinin kendisine "Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası CHP'nin Türkiye'deki kampanyasının tonunu belirleyecek" sözüyle İBB bütçesinden CHP'nin diğer illerindeki seçim kampanyalarının fonlanacağı imasında bulunduğunu kaydetti.

Erim, CHP'nin İstanbul'daki kalesi olarak nitelendirilen ilçelerinde kimsenin liyakat ve iş bitiriciliği konusunda İmamoğlu'nu Murat Kurum'un üzerinde görmediğini söyledi.