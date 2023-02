Oyuncu Cem Uçan: Ben devlet şuuruyla büyüdüm, devlet aslolandır

Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkesin kendi arafını anlattığı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu oyuncu Cem Uçan oldu.

Star Gazetesi yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Uçan'ın açıklamaları şöyle;

"ÜNLÜLÜK BİR MESLEK DEĞİLDİR"

Ünlülük ve sanatçılık kavun ve karpuz gibi. Lezzetleri çok farklı. Ne iş yaptığını bilmediğim dünya kadar ünlü var bu ülkede. Bazen bakıyorum 4 milyon takipçisi var. Ama tanımıyorum. Ünlülük bir meslek değildir. Gittiğim bütün söyleşilerde genç arkadaşlarıma bunu anlatıyorum. Aranızda ünlü olmak isteyen var mı diye sorduğumda parmak kaldıranlar oluyor. Ünlü olmak bir meslek değildir. Her işin ünlüsü var. Ünlü bir kebapçı mesela. Adam çok güzel kebap yapıyor bundan dolayı ünlü. Benim popüler olmamın tek sebebi televizyonda ve görselde bir iş yapıyor olmam. İnsanların evine kapılarını çalıp giriyor olmam. Ünlülük yaptığımız için bir getirisi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp insanların ruhlarına dokunmaya çalışıyorum. Vicdanlı bir insan olmaya çalışıyorum. Gizli saklı kapılar arkasında yaşamıyorum. Böyle bir adamım. Ailesini seven, mesleğini seven biriyim. Köşede elma satan bir abi Allah katında benden belki de daha kıymetli bir insandır. Allah'ı üzmeyi, kırmayı asla istemezsek aynı şekilde yarattığı kullarını da kırmayı göze alamam. Elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum.

"BEN DEVLET ŞUURUYLA BÜYÜDÜM, DEVLET ASLOLANDIR"

Bir festivalde en iyi erkek oyuncu ödülü aldım, her ödül töreninde yaptığım konuşmamı yapıyorum. "Bugüne kadar bayrak, devlet, millet uğruna kanını akıtmış tüm Şehitlerimize ithafen bu ödülü alıyorum" diyorum, orada kocaman siyasi abilerimiz var beni alkışlamıyorlar. Neden? Size nasıl bir kötülüğüm dokunmuş olabilir ki? Sonrasında çok da bakma diyerek üzerini kapatıyorsun. Biz vatansız kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Keşke onlar da bilseler. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Vatanımızı bırakamayız. Kendimle, devletimle, milletimle, insanlarımızla, siyasi çevremle ilgili bir eleştirim varsa ülkem içerisinde ben bunu yapmakta özgürüm. Devlet şuuruyla büyümüş bir çocuğum ben. Devlet aslolandır. Hata yapılabilir. Hatasız olmak bir tek Allaha mahsus.

"MUHALİFLİKTEN KASIT SADECE SİYASİ GÖRÜŞ OLARAK ALGILANMAMALI"

Dünyada yaşanmış bir sürü şeye muhalif olabilirim.Ülkemde de tasvip ettiğim şeyler var etmediğim şeylar var. Her cenahtan eleştirebileceğimiz herşey olabilir. Muhalefetten kastımız sadece siyaset değil. Hayatta da muhalif olacağımız bir sürü şey var. Aileler çocuklarını çok farklı psikolojiler ile yetiştiriyor. Onlara da muhalifim. Ben Allah'ın bana verdiği zekayla, Allah'ın bana verdiği kalple, vicdanla benim aklıma yatmayan, benim doğru görmediğim her şeye muhalifim hayatımda. Çok zor bir sanat.