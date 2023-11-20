Oyuncu Deniz Uğur: Gazze bizim milli meselemizdir

'Bizim milli şuurumuzu oluşturan şey, inançtan başka nedir? Bir ilkemiz, bir inancımız ve hedefimiz olmazsa parçalanmaz mıyız? Biz, tarihten de bugün de gücümüzü oradan alıyoruz. Gazze bizim milli meselemizdir. '



İnancımız olmasaydı ve kültürün içine doğmasaydık nereden gücümüz olacaktı? Türkiye çok zor ve coğrafi olarak dünyanın en güzel topraklarına sahip ülke.

Bu ülkeyi muhafaza etmek hiçbir zaman kolay olmamış. Bizim milli şuurumuzu oluşturan şey, inançtan başka nedir? Bir ilkemiz, bir inancımız ve hedefimiz olmazsa parçalanmaz mıyız? Biz, tarihten de bugün de gücümüzü oradan alıyoruz. Gazze insan olan herkesin meselesi olmalı. Gazze bizim milli meselemizdir. Bizim o topraklar üzerinde hakkımız olduğunu düşünüyorum. O nedenle Cumhurbaşkanımız garantör olmaktan bahsediyor. Araştırırken Lozan Anlaşması'nın maddelerini paylaşmıştım. Mustafa Kemal oraya güzel bir madde koymuş. Türk Devleti Misak-ı Milli sınırları dışında bir yere müdahale etmeyecektir. Ama dini kurumlar hariç tutulmuştur.

'(Batı) Siz çocukları katlediyorsunuz, çocukları katledenlere destek veriyorsunuz, alan tanıyorsunuz. Bence artık hiçbir şeyden bahsedilmesin. Ne çocuk ne de insan hakları, zerre kadar inancım kalmadı.'

'Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu da Allah'ın bizim farketmemizi istediği bir ironi. İnsan haklarını, hayvan haklarını, çocuk haklarını kim çıkardı? Bu tarz günleri Batı icat etmiyor mu? Siz çocukları katlediyorsunuz, çocukları katledenlere destek veriyorsunuz, alan tanıyorsunuz. Bence artık hiçbir şeyden bahsedilmesin. Ne çocuk ne de insan hakları, zerre kadar inancım kalmadı. Hiçbir toplumda hiçbir yapının içinde kimse yüzde yüz kötü değildir. Bu acı sayesinde uyananlar olacaktır.

'Olayları izliyordum ve uyuyamıyordum. Günlük hayatım aksıyordu. Biz travmayı, oradakilerle birlikte yaşadık. Ben, Filistin'e gitmek istedim.'

Ben bir şeye cesaret ettiğimi düşünmedim. Kimin tepki gösterdiğini de bilmiyordum. Sadece olayları izliyordum ve uyuyamıyordum. Günlük hayatım aksıyordu. Birşey yapmam gerekiyordu. Biz travmayı, oradakilerle birlikte yaşadık. Ben, Filistin'e gitmek istedim. Cumhurbaşkanımıza seslendiğim bir videom vardı. Gazze abluka altında. Farkındalık oluşturacak akımlar ile insanları buna uyandırmak istemiştim. Bir yol göstermek istedim.