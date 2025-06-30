24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Oyuncu Metin Keçeci oldu.

Keçeci şu ifadeleri kullandı:

Zil çaldığında ev sahibini görmek, doğalgaz veya elektrik faturasını kesmek için geleni görmek çok zordu. Kapı deliğinden her baktığımda bunları yaşayacağım diyordum. Benim dışımda gelişen şeyler vardı. Ben iş adamlarına ve birçok kuruma gidip yazıp çizmek için görüşürdüm. Görüşmelerde yazdığım ve oynadığım reklam gelirlerinin %10'unu almayı teklif ediyorum. Asla hakkım olmayan bir şeyi talep etmem. Bir iş geliyor sonrasında bir başkasına paslanıyor. Kendimi suçlu görüyorum. Yaşadıklarımın çok daha kötüsü var mı diye merak etmiyorum. Hem işinizde çok profesyonelsiniz hem de yaptığınız her işte üstüne koyarak ilerliyorsunuz. Fakat sonra bir bakıyorsunuz ki zamanla bir imajınız, bir isminiz, bir markanız var; devam ediyor... Ama hak ettiğiniz değerde bir geri dönüşüm yok.

'Hayatta ne olur ne olmaz belki pazarda tezgahın arkasına geçerim. Çalışmadığım zamanlarda pazarda çalışanlara yardım eder ihtiyacım olanı tezgahtan alır ve 'Yakında iş var ödeyeceğim' derdim.'

Gelmiş olduğumuz noktaya baktığımızda eve giderken 'Bir şey lazım mı?' sorusunu sorabilmek çok önemli. Ben pazarda çalıştım. Arkadaşlar sağ olsun pazarın başından sonuna herkesle muhabbet ederim. Hayatta ne olur ne olmaz belki pazarda tezgahın arkasına geçerim. Çalışmadığım zamanlarda pazarda çalışanlara yardım eder ihtiyacım olanı tezgahtan alır ve 'Yakında iş var ödeyeceğim' derdim. Yakın tarihte yaşadım bunları. 10 yıldır yaşıyorum. En son lokantada bulaşık yıkadım, şoförlük yaptım. Eve ne lazım sorusunu sorabilmek için yaptım. Profesyonel sanat hayatının içinde her şey vardır.