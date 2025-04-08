İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suçlu bulunup tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu görevden aldı..

CHP başta olmak üzere muhalefet partileri, yolsuzluktan hüküm giyen İmamoğlu için halka sokaklara çıkma çağrısı yaptı, Türk ekonomisini batırmak için ünlüleri dahi devreye sokup 'boykot' çağrıları yaptı.

İmamoğlu'na destek vermeyen ünlüler ise, CHP'liler tarafından başta sosyal medya olmak üzere linç edildi.

Sessiz kalan isimlerden biri de oyuncu ve tiyatrocu Metin Yıldız'dı.

2014 yılında İmamoğlu ile katıldığı bir etkinlikteki fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma sokulan Yıldız, 'neden destek vermiyorsun' eleştirilerine cevap verdi.

"KENDİSİNE BEŞ SENE ULAŞAMADIK ŞİMDİ DE BEN YOĞUNUM"

Henüz kimse yokken İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirten Yıldız, "Kendisine oy vermek için 2 bin km yol yaptım, bir film için kendisini aradım; yazmadı, dönmedi. Tekrar aradım, mail attım fakat maalesef çok yoğundu kendileri. O gün yanında olmayanlarla bir takım sanatsal faaliyetler yürütüyordu." paylaşımını yaptı.

Yıldız, "Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere... Soran olursa çok yoğunum" cevabını verdi.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"Merhaba Arkadaşlar

Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..

Neden mi Söyleyeyim ;

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz..

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım..

Kazandı

Aramadım Bir talepte bulunmadım..

2019'da Fatsa'daydım pandemi vardı Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim..

Kazandı

İki sene sonra

Bir sinema filmi Sanat için aradım Açmadı

Mesaj Attım

Dönmedi

Kalemini Aradım

Yazmadı

Cevap geldi

Beyefendi Yoğun

Tekrar aradım

Çok yoğun

Mail attım

Maalesef çok çok çok yoğun kendileri..

Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine..

Bakıyorum

O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:)

Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere..

Soran olursa da söyleyin..

Çok Yoğunum.."