24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Oyuncu Cem Uçan oldu.

"GAZZE İÇİN YAPILAN BU BOYKOT ÇALIŞMASI VE ORADAKİ YAPILANMA ÇOK KIYMETLİ BİR YAPILANMA"

'Biz vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'de yaşayan Boşnakların hepsi söylediğim bu cümlenin altına imza atacaklardır. Mesela iki tane ev var ve evlerde birer gelin var. İkisi de aynı zamanda hamile kalmışlar. Biri Sırp evi, diğeri boşnak evi. Bu insanlar doğum yapıyorlar ve çocuklarının arasında birer hafta var. Sırp olan gelinin sütü gelmiyor. Boşnak anne aylarca Sırp gelinin çocuğunu emziriyor. Sonra bunlar büyüyorlar. Süt annesi boşnak olan çocuk bir gecede geliyor ve kendi süt annesinin kafasına ateş ediyor. Ailesini vuruyor, öldürüyor. Her şey bir gecede oldu. Ne olduysa bu insanlar yataktan kalktılar, Müslüman Boşnak insanları katlettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Senin evladını bu kadın emzirdi ve evladına baktı, komşuluk yaptı. Senin tarlanda çapa yaptı, yardım etti. Bir ekmek pişirdiyse yarısını bölüp sana verdi. Ama sen onun hayatını sonlandırdın. Gazze'de de aynısı oldu. O çocuklar ne yapmış olabilir? Orada reşit olmuş, eli silah tutabilecek, herkesle savaşsalar hiç sıkıntı değil. O zaman başka bir şey konuşuyor olurduk. Bir kadın, bir anne, bir çocuk, bir bebek, yaşlı bir nene, yaşlı bir dede sana ne yapmış olabilir? Bazen böyle belki sert algılanabiliyor söylediğim şeyler ama hani bu dünyada da insanlar bazı şeylerin hesabını vermeliler diye düşünüyorum. Elbette ki bunun ahir zamanda çok sert bir karşılığı olacak buradaki yaptıkları şeylerin ama ben istiyorum ki hani bu fani dünyada da bunun biraz bedelini ödesinler. Ümmet. Aynı anda şu saniyede kalkıp oldukları yerde yarım metre havaya zıplayıp düşseler orada bir tane taş üstünde taş kalmaz. Yüzüne attıkları suyu bir, avucunu oraya atsalar sel basar orada. Neredeler? Ben nerede olduklarını çok merak ediyorum. Allah, Gazze'deki şehitlerin, oradaki evlatları, kadınları, yaşlıları değil, bizi affetsin. Bizim taksiratımızı ve günahlarımızı affetsin. Bu hikayeyi, soykırımı, fotoğrafı gören tüm insanlığın günahını kim affedecek? O çocuklar gelecek diyecekler ki 'Sen neredeydin? Ben açılıktan, susuzluktan öldüm kafama bomba düştü paramparça oldum ya sen neredeydin?' Hepimiz cevap vereceğiz. Boykotlar elbette ki çok kıymetliler. Akıllıca yapıldığında çok kıymetliler. Mesela Gazze için yapılan bu boykot çalışması ve oradaki yapılanma çok kıymetli bir yapılanma. Bunun zaten bilançosu ortada. Çok kıymetli çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Onu içmeyeceğiz, bunu yemeyeceğiz, kullanmayacağız en azından elimizden bu geliyor. O sorulan sorunun içinde bundan bahsedebiliriz. Biz bir şey yapamadık ama şu suyu da içmedik şu deterjanı da almadık bu sabunla da elimizi yıkamadık diyerek en azından küçük de olsa bir cevabımız olacak. Boykotlar akıllıca yapıldığında, mantık çerçevesinde yapıldığında çok kıymetli bir uygulama, çok kıymetli bir tepki.'