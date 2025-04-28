CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin mitinginde, "Ekrem Başkan, bizi Silivri'deki zindanından, küçücük telefonundan izliyor" dedi. Özel'in ifşası CHP'liler tarafından dil sürçmesi olarak nitelendirildi.

"İmamoğlu cezaevinde telefon mu kullanıyor?" sorusu akıllara gelirken, 24 TV'de yayımlanan Günün Manşeti programında Özel'in itiraf niteliğindeki son açıklamaları ele alındı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, bir CHP milletvekilin cezaevi içindeki haberleşme anını ifşa etmesine atıfta bulunarak, "Biz dedik ki "Ya bu sehven mi oldu acaba? Yoksa bilinçli Devleti uyardı. Bilinçli bir hamle miydi? Şimdi CHP'nin genel başkanı diyor ki "İhbar ediyor." Ekrem Başkan bizi takip ediyor küçücük telefonundan. Cezaevine telefon sokulması yasak. Şimdi kafamda deli sorular. Mesela sorulardan biri Özgür Özel ve ekibi Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma çabasında mı? Onu iyice böyle saf dışına atma gayretinde mi? Çünkü bu kadar saflık... Bazı şeyleri ifşa edecek kadar saflık bana biraz fazla geliyor" ifadelerini kullandı.