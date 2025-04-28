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Özgür Özel İmamoğlu'nu ihbar etti! Mitingdeki ifşanın perde arkası

Özgür Özel yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde telefondan mitingi canlı izlediğini açıklaması gündem oldu. CHP'lilerin dil sürçmesi olarak nitelendirdiği olayı değerlendiren 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, 'İhbar ediyor. Özgür Özel ve ekibi Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma çabasında mı?. Çünkü Bazı şeyleri ifşa edecek kadar saflık bana biraz fazla geliyor' dedi.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2025 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
Özgür Özel İmamoğlu'nu ihbar etti! Mitingdeki ifşanın perde arkası
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin mitinginde, "Ekrem Başkan, bizi Silivri'deki zindanından, küçücük telefonundan izliyor" dedi. Özel'in ifşası CHP'liler tarafından dil sürçmesi olarak nitelendirildi.

"İmamoğlu cezaevinde telefon mu kullanıyor?" sorusu akıllara gelirken, 24 TV'de yayımlanan Günün Manşeti programında Özel'in itiraf niteliğindeki son açıklamaları ele alındı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, bir CHP milletvekilin cezaevi içindeki haberleşme anını ifşa etmesine atıfta bulunarak, "Biz dedik ki "Ya bu sehven mi oldu acaba? Yoksa bilinçli Devleti uyardı. Bilinçli bir hamle miydi? Şimdi CHP'nin genel başkanı diyor ki "İhbar ediyor." Ekrem Başkan bizi takip ediyor küçücük telefonundan. Cezaevine telefon sokulması yasak. Şimdi kafamda deli sorular. Mesela sorulardan biri Özgür Özel ve ekibi Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma çabasında mı? Onu iyice böyle saf dışına atma gayretinde mi? Çünkü bu kadar saflık... Bazı şeyleri ifşa edecek kadar saflık bana biraz fazla geliyor" ifadelerini kullandı.

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