Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Burada bir gafa imza atan Özel, Kağıthane Belediyesi'ni CHP'nin aldığını öne sürdü.

Özel, partisinin il başkanı Özgür Çelik'in uyarısı üzerine, ilçeleri karıştırdığını belirterek konuşmasını düzeltti.

AK PARTİLİ BAŞKAN Tİ'YE ALDI



Sosyal medya hesabından ilgili videoyu paylaşan AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Canturk, "Özgür Özel'inde dediği gibi, genç dinamik Kağıthane Belediye başkanımıza halkımızın teveccühü gerçekten yüksektir. Sn. Özel'in de bunu anlaması bizleri memnun etmiştir..." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DA KAĞITTEPE DEMİŞTİ...



2009 yerel seçimlerinde CHP'nin İBB Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanya sürecinde Kağıthane'yi Kağıttepe olarak dile getirmesi gündem olmuştu.

O dönem Show TV'de ana haber bültenine katılan Kılıçdaroğlu, "Ben İstanbul'u Sayın Topbaş'tan çok daha iyi biliyorum. Ben Nurtepe'yi de biliyorum. Kağıttepe'yi de biliyorum." gafıyla siyasi kariyerine damga vuran bir gafa imza atmıştı.