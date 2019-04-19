Payitaht Abdülhamid 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 83. Son bölümü bu akşam neden yok, ne zaman?

Payitaht Abdülhamid 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid 83. Son bölümü bu akşam neden yok, ne zaman? TRT1 yayın akışında Payitaht Abdülhamid 83. yeni bölümünün yer almayışı hayran kitlesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Payitaht Abdülhamid 83. Son bölümünün bu akşam neden yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler konuyla ilgili araştırmaya yöneldi. Payitaht Abdülhamid'in geçtiğimiz hafta yayınlanan 82. Bölümünde yaşanan olaylar sonrası herkes yeni bölümü büyük bir merakla bekliyordu. Peki, TRT1 Payitaht Abdülhamid 83. Son bölümünü neden yayınlamadı? İşte haberimizin detayları…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 84. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TRT1’in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid’in 84. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 83. SON BÖLÜM 19 NİSAN'DA NEDEN YOK?

Payitaht Abdülhamid hayranları yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken, TRT1'in yayın akışında yer alan bilgiye göre dizinin beraat kandili sebebiyle bu hafta tekrar bölümü ile ekranlara geleceği görüldü. Payitaht Abdülhamid'in 83. bölümü 26 Nisan Cuma günü izleyici ile buluşacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 83. BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid'in 'Yeni bir oyun perdesi açılıyor karşımızda. O perde açıldığı vakit hazırlıklı olmalıyız.' sözleri gelecekte neler olacağına dair merak uyandırır. Edmund, Sabahattin'in Osmanlı'nın yıkılmasına neden olacağından haberi olmadığını söyler. Abdülhamid, Osmanlı'ya bir oyun hazırlandığının farkındadır ve hazırladığı planın devreye sokulması emrini verir. Sebahattin'in yıkılan Osmanlı'nın mimarı olacağını belirten Rotshild ise onun bundan bihaber olduğunu söyler. Payitaht Abdülhamid dizisinin 83. yeni bölümde silahlı çatışma sahneleri seyircileri heyecanlandıracak.

YENİ SEZONA TAZE KAN!

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid’in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor.

YÖNETMEN, EMRE KONUK!

29 Eylül Cuma akşamı izleyicisine tekrar merhaba diyecek dizinin yönetmen koltuğunda genç ve ödüllü yönetmen Emre Konuk olacak. Konuk, projenin önemiyle ve yeni sezonla ilgili düşüncelerini şu sözleriyle açıklıyor:

“'Payitaht' projesinin, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını müthiş bir siyasi zekâ ile 33 yıl erteleyen Sultan Abdülhamid Han'ın yaşamını anlatması sebebiyle çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Dönem işlerindeki en önemli unsurlardan birisi de tecrübeli bir ekip ile çalışmaktır. Es Film’in Yapım tarafındaki tecrübesi yönetmen olarak işimi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Teknik altyapı ve projenin sıhhati için tanınan imkânlar projenin kaliteli olmasının en önemli sebebi aslında. Ayrıca oyuncularımız başta olmak üzere ekipteki her arkadaşımız projenin ruhunu hissetmesi ve gerekli hassasiyete sahip olması da birimleri saatin çarkları gibi uyum içinde çalışmasını sağlıyor.”

Mücadelenin en çetini seyirciyi bekliyor…

Senaryosunu Ayça Mutlugil ve Hale Çalap’ın yazdığı, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı’nın, Tarih Danışmanlığını Naci Yorulmaz ve Orhan Osmanoğlu’nun yaptığı dizinin bu sezonunun genel hikayesine gelince:

Geçtiğimiz sezonun finaline, Sultan Abdülhamid Han’ın Osmanlı - Yunan Savaşının başladığını belirttiği sözlerinin damgasını vurduğu ve “Global Monarşi” ile verdiği savaşını izlediğimiz “Payitaht Abdülhamid” bu sezon, yeni yüzyılın perdesini aralayarak en büyük savaşını vermeye hazırlanıyor. Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyası olan Payitaht’ta son cephe açılıyor. Ve mücadelenin en çetiniyle seyircisini buluşturmak üzere yola çıkıyor.