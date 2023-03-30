Perşembe günü hangi diziler var? 30 Mart 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı

Perşembe akşamı televizyonda birbirinden güzel yapımlar yer alacak. Bu akşam evde TV başında keyif yapmak isteyenler ekran başına geçmeden önce perşembe günü hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Bu akşam ulusal kanallarda ekranların sevilen yapımları seyirciyle buluşacak. Peki bugün hangi diziler var? 30 Mart 2023 Perşembe tv yayın akışı tüm kanallar
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe akşamı televizyon kanallarında heyecanla takip edilen diziler, eğlenceli programlar ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.
30 Mart Perşembe akşamı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Iron Man 3 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. İşte 30 Mart 2023 Atv, FOX Tv, TV8, Show Tv, Kanal D, Star TV yayın akışı
30 MART 2023 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
06:25 Mevlid ve Süleyman
07:00 Hz. Ömer
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Aldatmak
00:20 Kuruluş Osman
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
05:30 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:20 Vuslat
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:20 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
20:00 Al Sancak
23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:00 Gönül Dağı
02:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:30 Sahur Bereketi
05:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:10 Kapanış
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Camdaki Kız
02:30 Aşk ve Umut
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:15 Yalnız Kalpler
14:30 Kapımdaki Dedektif
15:30 En Hamarat Benim
18:45 Ne Olmuştu?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Iron Man 3 (Yabancı Sinema)
22:30 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 Iron Man 3 (Yabancı Sinema)
06:15 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz