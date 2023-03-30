Perşembe günü hangi diziler var? 30 Mart 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı

Perşembe akşamı televizyonda birbirinden güzel yapımlar yer alacak. Bu akşam evde TV başında keyif yapmak isteyenler ekran başına geçmeden önce perşembe günü hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Bu akşam ulusal kanallarda ekranların sevilen yapımları seyirciyle buluşacak. Peki bugün hangi diziler var? 30 Mart 2023 Perşembe tv yayın akışı tüm kanallar

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?



Perşembe akşamı televizyon kanallarında heyecanla takip edilen diziler, eğlenceli programlar ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.

30 Mart Perşembe akşamı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Iron Man 3 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. İşte 30 Mart 2023 Atv, FOX Tv, TV8, Show Tv, Kanal D, Star TV yayın akışı

30 MART 2023 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

06:25 Mevlid ve Süleyman

07:00 Hz. Ömer

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Aldatmak

00:20 Kuruluş Osman

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:20 Vuslat

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:20 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:10 Ramazan Sevinci

20:00 Al Sancak

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:00 Gönül Dağı

02:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:30 Sahur Bereketi

05:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:10 Kapanış

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:45 Camdaki Kız

02:30 Aşk ve Umut

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:15 Yalnız Kalpler

14:30 Kapımdaki Dedektif

15:30 En Hamarat Benim

18:45 Ne Olmuştu?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Iron Man 3 (Yabancı Sinema)

22:30 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:30 Iron Man 3 (Yabancı Sinema)

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz