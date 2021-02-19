Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci oldu? 18 Şubat 2021 Reyting sonuçları

19 Şubat 2021 Cuma 09:10 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 09:10

Perşembe akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Perşembe günü Tv8'de Survivor 2021, Star Tv'de Akprep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev ve FOX Tv'de Mucize Doktor dizisi izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 18 Şubat 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam Akprep, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Mucize Doktor ile Survivor Survivor 2021 ve Gönül Dağı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

18 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta perşembe reyting sonuçları ise şöyle;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 ESRA EROL'DA ATV

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 ALEV ALEV SHOW TV

9 SURVIVOR TV8

10 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

7 HUKUMET KADIN 2 (T.S) TRT 1

8 ALEV ALEV SHOW TV

SURVİVOR 2021 TV8

10 ESRA EROL'DA ATV