24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Piyanist Tuluyhan Uğurlu oldu.

'Ülkede halkı küçümseyen insanların sayısı gittikçe arttı maalesef. İnançlı insanlara hürmetsizlik arttı çünkü insanlar artık bazı şeyleri birileriyle özdeşleştiriyorlar.'

Ukalalaşan bir dünya tabii. Halkı küçümseyen insanların sayısı gittikçe arttı ülkede. Yani maalesef arttı. İnançlı insanlara hürmetsizlik arttı. Çünkü insanlar artık bazı şeyleri birileriyle özdeşleştiriyorlar. Ve o birilerine duymuş oldukları kötü hisler yüzünden bütün inançlı insanları kötüleyebiliyorlar. Böyle bir şey var. Bu çok üzücü bir şey. İnançlı insanların sayısı mı azalıyor acaba Türkiye'de? Yani... Bir de böyle bir şey var. Şimdi birtakım açmazlar var bu ülkede. Her zamanki gibi.

'Yöresel değerler uzun zamandan beri Türkiye'de hor görülüyor.'

Yöresel değerler zaten uzun zamandan beri Türkiye'de hor görülüyor. Ya ben bağlamayla, neyle, kavalla, sipsiyle sahneye çıkıyorum diye beni neredeyse tefe koyuyorlardı. Yani ben, müziğimin gücüyle o sahnelerde var olmaya devam ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani müziğin gücü iyi olduğu için ve vurduğu yerden ses getirdiği için ben o sahnelerde yer aldım. Yoksa kavalla mavalla konser veren adamı, yani bir daha ne konser salonu görürsün, ne bir şey görürsün, ne taltif görürsün; hiçbir şey göremezsin. Ama ben onları yaptım yani. Onları başardım da. Mehter'le konser verip onu insanlara, binlerce insana dinlettim. Birçok insanın önü kesildi mesela. Yurt dışında birçok insanın konseri iptal oldu. Niye? Gazze'de çocuklara çok üzülüyorum filan dediği için. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi?

'Gazze'nin ıstırabını anlatmak için Gazze'de sahilde konser vereceğim. İnsanlar da ateş yakıp onun etrafında beni dinleyecekler.'

Ben şu Gazze'ye gideceğim, orada sahilde konser vereceğim bir kere; o Allah'ın emri. Tuluyhan Uğurlu gidecek, oraya piyanoyu koyacak. Yani Nemrut Dağı'nın zirvesine piyanoyu çıkartmış adam, orada konser veremiyorsa yazıklar olsun. Oraya gideceğim, piyanoyu koyacağım, konser vereceğim. Nasıl Ramallah'ta, Batı Şeria'ya geçtim, orada konser verdim; insanlar beni dakikalarca ayakta alkışladılar. Gideceğim, orada Gazze'nin ıstırabını anlatmak için sahilde konser vereceğim. İnsanlar da ateş yakıp onun etrafında beni dinleyecekler.

Sanatçı, adam böyle konuşur. Kendinden emin olan adam sanatçıdır.