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  • PKK kendini feshetti, fondaşlar dağıldı! CHP medyasında hüzün hakim
Medya

PKK kendini feshetti, fondaşlar dağıldı! CHP medyasında hüzün hakim

PKK'nın kendini feshetmesi fondaş medyayı resmen hüzne boğdu. Sözcü TV'de Özlem Gürses'in moral bozukluğu ekranlara yansırken, Halk TV'de ise muhalif gazeteci Mehmet Tezkan süreci karalamaya kalktı.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2025 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
PKK kendini feshetti, fondaşlar dağıldı! CHP medyasında hüzün hakim
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"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı almasını sağladı.

PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı alması ülkenin dört bir yanında sevinçle karşılandı.

Siyasetten, spora, ekonomi dünyasından bir çok farklı alandan olumlu mesajlar gelmeye başladı.

PKK'nın bu kararının memnuniyet verici olduğunu belirten dünya liderleri peş peşe mesajlar yayımladı.

Dünyada ve Türkiye'de bu olaylar yaşanırken fondaş medyasında resmen yas havası hakim.

"Terörsüz Türkiye" sürecini hazmedemeyen fondaş medya PKK'nın fesih kararını büyük bir üzüntüyle karşıladı.

PKK'NIN KARARI FONDAŞ MEDYAYI SARSTI

Muhalif gazeteci Mehmet Tezkan, canlı yayında "Karayılan gibi Bayık gibi isimler İsveç'e mi Finlandiya'ya mı giderler nereye giderlerse... Maaşlarını da biz mi vereceğiz!" diyerek süreci baltalamaya çalıştı.

Sosyal medyada vatandaşlar Tezkan'ın geçmişte yaptığı açıklamaları ifşa ederek Tezkan'ın çelişkisini gözler önüne serdi.

Sözcü TV'de Özlem Gürses ve Tunç Şatırıoğlu'nun canlı yayında PKK'nın kendisini feshettiği haberini aldıkları andaki küçümseyici tavırları sosyal medyada büyük tepki gördü.

PKK'nın fesih kararını duyuran Gürses'in yaşadığı moral bozukluğu ekranlara yansıdı.

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