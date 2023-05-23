PKK televizyonunda Kılıçdaroğlu propagandası!

Seçimi kazanmak adına her yolu deneyen Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı mağlubiyetin ardından gözünü milliyetçi oylara dikti. Milliyetçi seçmenin oyunu almak için terör örgütünün desteğini gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu yeni bir algı operasyonu başlattı.

Seçim sürecinde başta terör örgütü PKK'nın elebaşlarının sürekli destek istediği Kılıçdaroğlu, söz konusu videoların montaj olduğunu iddia etti. Algı çalışmalarında başarılı olamayan Kılıçdaroğlu'na yeni bir destek de terör örgütü PKK'nın televizyon kanalından geldi.

PKK KANALINDA KILIÇDAROĞLU PROPAGANDASI

Terör örgütü PKK'nın yayın organı Medya Haber, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için propaganda çalışmaları yaparak açık açık oy çağrısında bulundu.