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Medya

PKK'lılar ve FETÖ'cüler yine şaşırtmadı! Binlerce terör tutuklusu Kılıçdaroğlu'nu tercih etti

FETÖ terör örgütü ve PKK'lıları çoğunlukta olduğu Silivri ve Diyarbakır cezaevlerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir oy çıktı. Silivri Cezaevi'nde toplam 5 bin 96 oydan 3 bin 814'ü, Diyarbakır cezaevinde ise 2 bin 381 tutuklu Kılıçdaroğlu'na oy verdi.

Sabah31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
PKK'lılar ve FETÖ'cüler yine şaşırtmadı! Binlerce terör tutuklusu Kılıçdaroğlu'nu tercih etti
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunda 51 bin 382 tutuklu oy kullandı. Toplam 238 kurumda oy verilen cezaevlerinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 37 bin 663 oy alarak rekor kırdı.

SİLİVRİ YİNE ŞAŞIRTMADI

Sabah'ta yer alan haber göre; Silivri Cezaevi'nde (Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü) ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan tutuklu seçmenler, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu tutukluların yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi ile PKK'lı militanların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu seçmenlerin tercihi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oldu.

DİYARBAKIR'DA KILIÇDAROĞLU FARK ATTI

Toplam 5 bin 96 oyun kullanıldığı Silivri Cezaevi'nde, Kılıçdaroğlu 3 bin 814 oy alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bin 282 oy çıktı. Toplam 2 bin 381 oyun kullanıldığı Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde ise Erdoğan'a 221 verilirken, Kılıçdaroğlu'na tam 2 bin 160 oy çıktı. Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı'da 570 oyun 532'si CHP lideri Kılıçdaroğlu'na verildi. Diyarbakır Kadın Kapalı'da da 135 oyun 114'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı.

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