Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu

Platin Dergisi, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos ile birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 endeksini, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen görkemli bir törenle açıkladı. Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden 11 şirket, bu yıl 'İnovasyon' temasıyla ödüllendirildi.



RHG Enertürk Enerji ve Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Türk Telekom'un destekleriyle; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın A. Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşen tören 24 TV ekranlarından canlı yayınlandı..

Platin Global 100 Ödülleri'nin açılış konuşmasını Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman ile törenin ana sponsorlarından RHG EnerTürk Enerji'nin Genel Müdürü Alpay Beyla yaptı.

"TÜRKİYE, İNOVASYON LİGİNDEKİ KONUMUNU HER GEÇEN GÜN DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRIYOR."



Platin Global 100 Ödülleri'nin geçmişine değinen Oya Yalıman, "İlk kez 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz Platin Global 100 Endeksi'nde, ülkemizi dünyada farklı sektörlerde üretim ve ihracat performanslarıyla başarıyla temsil eden şirketlerimizi ödüllendirmiştik. Daha sonraki yıllarda ise sırasıyla Endüstri 4.0, Dijitalleşme ve Eğitim odaklı çalışmalarıyla fark yaratan şirketlerimizi radarımıza aldık. Her yıl farklı bir heyecanla takdim ettiğimiz ödüllerimizin bu yılki teması ise inovasyon! Çünkü Türkiye, inovasyon ligindeki konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Hazır giyimden ilaca, otomotivden gıdaya kadar farklı sektörlerde, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi hedefiyle hızla yol alıyor." dedi.

RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla ise, "Ülkemizin bugünü ve geleceğini şekillendiren, gerçekleştirdikleri yatırım ve projelerle aynı güçlü inancı taşıdığımıza inandığım Global 100 ailesini tebrik ediyorum." diye açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ BAŞKANI BURAK DAĞLIOĞLU'NDAN TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇIKLAMASI... "YILIN DOKUZ AYINDA YÜZDE 6,2 BÜYÜDÜ"

Ödül törenine katılarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Bu yılın ilk 9 ayında ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2 oranında büyüyen bir ekonomiden söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE AR-GE YAPAN PERSONEL SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ"

Ahmet Burak Dağlıoğlu, bugünkü ödül töreninin temasının "İnovasyon" olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizi dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına sokmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için tabii ki en önemli unsurlardan biri şirketlerimizin küresel rekabetçiliği. Burada o küresel arenada rekabetçi olan şirketlerimizin çok kıymetli temsilcilerini görüyoruz. Bu bağlamda bizi oraya taşıyacak bu gücü bugün burada değerlendirip ödüllendirmiş olacağız. Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon alanında ortaya koyduğu başarı, özellikle son 20 yılda çok dikkat çekici."

Dağlıoğlu, Türkiye'de AR-GE yapan personel sayısının 200 bini geçtiğini, AR-GE harcamalarının Türkiye'nin GSYH'sine oranının binde 5'lerde yüzde 1,13'lere geldiğini söyledi.

Bütün paydaşların var gücüyle AR-GE ve inovasyona kaynak ayırdığının ve buraya odaklandığının görüldüğünü kaydeden Dağlıoğlu, "Baktığınız zaman burada az önce temel değerlendirme kriterleri ekrana yansıdı. Bunlar da kesinlikle hükümetimizin, devletimizin öncelikleriyle uyumlu." diye konuştu.

Dağlıoğlu, gecede ödül alacak şirketleri tebrik etti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN 2053 HEDEFİ... "1 TRİLYON DOLAR KATKISI OLACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri projelerin ülke ekonomisine, üretimine, istihdamına, yatırımına, turizmine ve ticaretine sağladığı katkıdan bahsetti, dünyada krizlerin konuşulduğu bir ortamda yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Ülkelerin çoğunun ekonomik büyümede sorunlar yaşarken Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, potansiyellerini artıracak yatırımları yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın hizmet kalitesiyle bütün otoriterler tarafından dünyanın en iyi havalimanı olarak seçildiğini belirterek, "Her ay ayrı bir rekor kırıyor. Bugüne kadar 1,2 milyon uçak, 178 milyon yolcu taşıdı." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na ilişkin bilgiler vererek, halihazırda 165'lerde olan 1000 kişi başına düşen araç sayısının 3 kat artacağını bildirdi.

Dünyanın en önemli ulaşım koridorlarının tam ortasında olduklarını, bu coğrafi konumun avantajlarını fırsata çevirmek için planlamalarını yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un bu yatırımlar arasında yer aldığını söyledi.

"YATIRIMLARIMIZIN MİLLİ GELİRE KATKISI 1 TRİLYON DOLAR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun milli gelire tam 1 trilyon dolar, üretime tam 2 trilyon dolar, istihdama da 27 milyon kişinin üzerinde katkısı olacaktır. Bugün hızlı trene bağlı il sayımız 8, 52'ye çıkartacağız. Fiber uzunluğumuzu 1,5 milyon kilometreye, liman sayımızı 255'e çıkartacağız. Bugün demir yoluyla taşıdığımız yolcu sayısı 19,5 milyon. Yatırımlarımız bittiğinde bunu tam 270 milyona çıkartacağız. Bugün hava yolunda yıllık yolcu sayımız 210 milyon. 2053'te bu 344 milyona çıkacak. Yine demir yolunda biz geçen yıl 38 milyon ton yük taşıdık. Bu yatırımlarımız sonucunda da bunu tam 448 milyon tona çıkartmak için bütün yatırımlarımızı hazırladık ve devam ediyoruz."

Platin Dergisi'nin, Ipsos ile birlikte çalışarak yürüttüğü Platin Global 100 Endeksi'nin teması bu yıl "İnovasyon" olarak belirlendi. Endekse göre inovasyonda başarı gösteren 10 şirkete "İnovasyon Ödülü" verilirken, 1 özel ödül de sahiplerini buldu.

Platin Global 100 Ödülleri'ni kazanan şirketler şöyle;

PLATİN ÖZEL ÖDÜLÜ XKOREN ELEKTRİK

Platin Özel Ödülü'nü kazanan XKoren Elektrik'in ödülünü, XKoren Elektrik Genel Müdürü Şahin Keskin'e Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman takdim etti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ AYD OTOMOTİV

Otomotiv Sektörü İnovasyon Ödülü'nü kazanan AYD Otomotiv'in ödülünü, AYD Otomotiv Yurt Dışı Satış Müdürü Hakan Öztürk'e Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman takdim etti

GIDA SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ ULUSOY UN

Gıda Sektörü İnovasyon Ödülü'nü kazanan Ulusoy Un'un ödülünü, Ulusoy Un Ve Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy'a Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman takdim etti.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ MAVİ GİYİM

Hazır Giyim Sektörü İnovasyon Ödülü'nü kazanan Mavi Giyim'in ödülünü, Mavi Giyim CMO'su Serpil Berkan'a TürkMedya Dergiler Reklam Grup Başkanı Gözde Yörükoğlu Ersu takdim etti.

İLAÇ SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ DEVA HOLDİNG

İlaç Sektörü İnovasyon Ödülü'nü kazanan Deva Holding'in ödülünü, Deva Holding İK ve Gelişim Direktörü Gülcan Gümüş'e TürkMedya Dergiler Reklam Grup Başkanı Gözde Yörükoğlu Ersu takdim etti.

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ TÜRKSAT

Bilgi ve İletişim Sektörü İnovasyon Ödülü'nü TÜRKSAT'ın ödülünü, TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş'a TürkMedya Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen takdim etti.

METAL SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ ETİ BAKIR

Metal Sektörü İnovasyon Ödülü'nü kazanan Eti Bakır'ın ödülünü Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş'a TürkMedya Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen takdim etti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ GÜRİŞ İNŞAAT

İnşaat Sektörü İnovasyon Ödülü'nü kazanan Güriş İnşaat'ın ödülünü, Güriş İnşaat Proje Geliştirme Müdürü Erdal Şahin'e Platin Dergisi Köşe Yazarı Serhat Özeren takdim etti.

TEKSTİL SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ ŞIK MAKAS GİYİM

Tekstil Sektörü İnovasyon Ödülü'nü Şık Makas Giyim'in ödülünü Şık Makas Giyim CEO'su İsmail Kolunsağ'a Platin Dergisi Köşe Yazarı Serhat Özeren takdim etti.

KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ SASA POLYESTER

Kimya ve Plastik Sektörü İnovasyon Ödülü'nü kazanan Sasa Polyester'in Sasa Polyester Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Başkır'a Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu takdim etti.

MOBİLYA SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ İSTİKBAL MOBİLYA

Mobilya Sektörü İnovasyon Ödülü'nü kazanan İstikbal Mobilya'nın ödülünü İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu takdim etti.

Beşinci kez düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri ödül takdimlerinin ardından çekilen aile fotoğrafıyla son buldu.