Platin, mart ayında da zengin içeriğiyle yanınızda

Şirketler artık yalnızca finansal performanslarıyla değil, toplumsal ve çevresel etkileriyle de değerlendiriliyor. Etki ekonomisi yaklaşımı; sürdürülebilir değer üretimini, şeffaflığı ve ölçülebilir sosyal faydayı iş dünyasının merkezine taşıyor. Platin, Mart sayısında kurumların iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiren bu yeni ekonomik modelin stratejik yansımaları, uzman görüşleri ve sektör örnekleriyle kapsamlı biçimde ele alıyor.

ETKİ YATIRIMINDA YENİ ROTA: TÜRKİYE YEŞİL FONU

Sürdürülebilir finansman araçları yatırım dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen fon mekanizmaları, hem ekonomik büyümeye hem de çevresel sorumluluğa katkı sunmayı hedefliyor. Türkiye Yeşil Fonu'nun stratejik çerçevesi, yatırım ekosisteminde yaratacağı dönüşüm ve küresel rekabette sağlayacağı avantajlar Platin Mart sayısında detaylarıyla inceleniyor.

FARKLI SEKTÖRLERDEN BAŞARI HİKAYELERİNE İMZA ATAN KADIN LİDERLERDEN TAVSİYELER

İş dünyasında fark yaratan kadın liderler; vizyoner bakış açıları, kriz yönetimi deneyimleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle yeni nesil yöneticilere ilham veriyor. Farklı sektörlerden başarı hikâyeleri, liderlikte dönüşen yaklaşımlar ve genç profesyonellere yol gösteren öneriler bu özel dosyada bir araya geliyor.

Ekonomi ve iş dünyasının dönüşen dinamiklerini bir araya getiren PLATİN, Mart sayısında da sürdürülebilirlik, sorumlu yatırım ve kapsayıcı liderlik ekseninde hazırladığı güçlü analizler ve kapsamlı özel dosyalarla okuruna rehberlik ediyor. Alanında uzman isimlerin görüşleri, sektörün öne çıkan başlıkları ve geleceğe ışık tutan değerlendirmeler bu sayıda buluşuyor. Güncel gelişmeleri derinlemesine ele alan PLATİN Mart sayısı tüm bayilerde...