İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2025 Salı / 6 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8697
  • EURO
    47,1409
  • ALTIN
    4289.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Platin, temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda
Medya

Platin, temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda

Her ay ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan PLATİN, Temmuz sayısıyla da tüm yeniliklerden haberdar olmanızı sağlıyor.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 12:19 - Güncelleme:
Platin, temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda
ABONE OL

Kuşkusuz dijitalleşme, teknoloji ve inovasyon tüm sektörlerde iş yapış şekillerini hızla değiştiriyor. Beklenenden de hızlı gelişen bu değişim, iş dünyasının stratejilerini kökten değiştiriyor. Yeni dönemde hayatta kalacak şirketlerin en büyük kozu ise iş liderlerinin doğru stratejik hamleleri ve yeni düzene olan adaptasyonları olacak. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür, BSH Global Yönetim Kurulu Üyesi Rudolf Klötscher, İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol ve Kastamonu Entegre Ar-Ge Direktörü Dr. Hüseyin Güler gibi isimler, teknoloji ve liderlik ekseninde geleceğe yönelik yol haritalarını Platin okurlarıyla paylaşıyor.

LİDERLİK PARADİGMASI YENİDEN YÜKLENİYOR: İNOVASYON VE DİJİTALLEŞME ÇAĞI

İş dünyasının geleceğini şekillendiren liderlik anlayışlarını, sektörel dönüşüm örneklerini ve stratejik öngörüleri gündeme taşıyor. Platin Temmuz ayında, yeni nesil iş modelleri ve teknoloji odaklı dönüşüm süreçleri detaylı analizlerle ele alınıyor.

MARKALAR YORGUNLUK ÇAĞINI NASIL YÖNETMELİ?

Tüketici davranışlarındaki dönüşüm, sadeleşme trendleri ve 'de-influencing' dalgası markaların yeni iletişim stratejilerini nasıl şekillendiriyor... Bu ay Platin'de yorgunluk trendleri ve markaların kampanyalarıyla bu trendlere nasıl yanıt verdiğine ile birlikte uzmanlardan yorgunluk çağında marka iletişiminin püf noktaları yer alıyor.

Her ay yenilenen içeriğiyle PLATİN, ekonomi ve iş dünyasına dair merak ettiğiniz her şeyi ön plana çıkarıyor. Platin Temmuz Sayısı, e-dergi ve tüm bayilerde...

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.