Platin, temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda

Kuşkusuz dijitalleşme, teknoloji ve inovasyon tüm sektörlerde iş yapış şekillerini hızla değiştiriyor. Beklenenden de hızlı gelişen bu değişim, iş dünyasının stratejilerini kökten değiştiriyor. Yeni dönemde hayatta kalacak şirketlerin en büyük kozu ise iş liderlerinin doğru stratejik hamleleri ve yeni düzene olan adaptasyonları olacak. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür, BSH Global Yönetim Kurulu Üyesi Rudolf Klötscher, İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol ve Kastamonu Entegre Ar-Ge Direktörü Dr. Hüseyin Güler gibi isimler, teknoloji ve liderlik ekseninde geleceğe yönelik yol haritalarını Platin okurlarıyla paylaşıyor.

LİDERLİK PARADİGMASI YENİDEN YÜKLENİYOR: İNOVASYON VE DİJİTALLEŞME ÇAĞI

İş dünyasının geleceğini şekillendiren liderlik anlayışlarını, sektörel dönüşüm örneklerini ve stratejik öngörüleri gündeme taşıyor. Platin Temmuz ayında, yeni nesil iş modelleri ve teknoloji odaklı dönüşüm süreçleri detaylı analizlerle ele alınıyor.

MARKALAR YORGUNLUK ÇAĞINI NASIL YÖNETMELİ?

Tüketici davranışlarındaki dönüşüm, sadeleşme trendleri ve 'de-influencing' dalgası markaların yeni iletişim stratejilerini nasıl şekillendiriyor... Bu ay Platin'de yorgunluk trendleri ve markaların kampanyalarıyla bu trendlere nasıl yanıt verdiğine ile birlikte uzmanlardan yorgunluk çağında marka iletişiminin püf noktaları yer alıyor.

Her ay yenilenen içeriğiyle PLATİN, ekonomi ve iş dünyasına dair merak ettiğiniz her şeyi ön plana çıkarıyor. Platin Temmuz Sayısı, e-dergi ve tüm bayilerde...