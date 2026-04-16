16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Medya

360 ekranlarında yayınlanan Zamanı Geldi, Ekin Olcayto ve Tayyar Işıksaçan'ın sunumuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Programın konuğu Prof. Ali Murat Kırık ile dijital zorbalık, akran zorbalığı ve 15 yaş internet düzenlemesi tüm yönleriyle ele alındı. Gençleri bekleyen riskler ve alınması gereken önlemler uzman görüşleriyle değerlendirildi.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık uyardı: Siber zorbalığa karşı aile bilinci ve ihbar hattı kritik
Çocukların "sadece oyun oynuyor" diye tanımladığı dijital ekranlarda aslında çok daha karmaşık bir yapı bulunduğuna dikkat çekildi. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, oyunlar, sosyal medya ve çevrim içi platformlar üzerinden çocukların görünmeyen yönlendirme ağlarına maruz kalabildiğini vurguladı.

Dijital dünyada özellikle 11–12 yaş grubundaki kullanıcıların; anonim hesaplar, kapalı oyun odaları ve çok oyunculu platformlar üzerinden farklı içeriklere yönlendirilebildiği, bu alanlarda akran zorbalığı ve siber zorbalığın ciddi bir risk haline geldiği ifade edildi.

Son dönemde Meclis gündemine gelen düzenlemeler kapsamında, çevrim içi oyunlara ilişkin yeni adımlar da tartışılıyor. Günlük erişimi yüksek platformlara temsilcilik ve ofis açma zorunluluğu getirilmesinin, dijital alanın daha sıkı denetlenmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a göre, çocukların yalnızca oyun oynadığı düşünülen platformlar; bazı durumlarda kapalı iletişim ağları, klan yapıları ve anonim gruplar üzerinden kontrolsüz etkileşimlere açık hale gelebiliyor. Bu durumun, çocukların dijital risklerle karşı karşıya kalma ihtimalini artırdığı belirtiliyor.

Yetkililerin gündeminde yer alan düzenlemelerle birlikte, dijital dünyada çocukların korunması için yalnızca yasal adımların değil, ailelerin bilinçlendirilmesi ve platformların daha şeffaf hale getirilmesinin de kritik olduğu ifade edildi.

Çevrim içi bir oyunda şiddet, istismar veya benzeri bir zararlı durumla karşılaşılması halinde vatandaşların ihbar ve şikâyetlerini resmi ihbar platformu olan ihbarweb.org.tr üzerinden iletebileceği hatırlatıldı.

  • dijital zorbalık
  • akran zorbalığı
  • internet düzenlemesi

