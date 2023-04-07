Prof. Dr. Ergün Yıldırım ve Coşkun Başbuğ Star Gazetesi'nde

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna iki önemli isim katıldı.

Prof. Dr. Ergün Yıldırım ve Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ bundan sonra haftada iki gün yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Prof. Dr. Yıldırım çarşamba ve cumartesi günleri, Başbuğ ise perşembe ve cumartesi günleri okuyucularıyla Star Gazetesi'nde buluşacak.

Prof. Dr. Yıldırım sosyolojik ve akademik analiz yazılarıyla biliniyor.

Başbuğ ise güvenlik, terör ve psikolojik harp uzmanlığı konusundaki isabetli analizleriyle tanınıyor.

Yıldırım ve Başbuğ'un ilk yazıları yarın Star Gazetesi'nde...

Prof. Dr. Ergün Yıldırım kimdir?

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilgi Hikmet, kitap Dergisi ve Yeni zemin gibi dergilerin yayınlanmasında katkıda bulundu. Hayali Modernlik, Değişen Din anlayışının Sosyolojisi, Akif'in Leylası, Simurgun Kanatları, Öznenin Ölümü gibi kitapları yayınlandı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde dekanlık yaptı. Yıldırım, akademisyenliğe devam ediyor.

Coşkun Başbuğ kimdir?

Coşkun Başbuğ, Güvenlik ve Terör Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay ve Psikolojik Harp Uzmanıdır. Terörle mücadele, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, Karadeniz, Libya, Rusya ile ilişkiler gibi konularda görüşlerine başvurulan isimdir.