24 TV'de Esra Elönü'nün moderatörlüğünde yayınlanan Arafta Sorular programının konuğu Prof. Dr. Oytun Erbaş oldu.

'Çocuklarınıza sosyal rol yüklemezseniz gelecekte başınıza LGBT çıkar. Çünkü cinsiyet insanda öğrenilmiştir. Toplum ve aile erkek ile kadın kavramını çocuğuna yüklemeli. '

Toplum ve aile erkek ile kadın kavramını çocuğuna yüklemeli. Bu doğduğun anda başlar. Erkek çocuğun testisi vardır. İngilizce de bu kavramın anlamı şahitlik etmektir. Kadın yumurtalıkları içerdedir ve görünmez. Erkek dedesiyle, amcasıyla beraberdir. Sevilir ama çok sevilmez. Çok fazla şımartılmaz. Çünkü dayanıklılık özellikleri taşır. Kavanoz açtırmak, pazarda poşet taşıtmak bunları yükler. Erkekler ağlamaz kavramı bir metafordur. Aslında ağlarlar. Kızlar ev kurar, saç tararlar ve çocuk bakımı yaparlar. Kadının erkekten en büyük farkı doğurmasıdır. LGBT'nin en büyük amacı doğurganlığı yok etmektir. Cinsel kimliğin yüklenmesi lazım. Erkek çocuğunun saçını uzatmayacaksınız. Keseceksiniz. İç organ eğitimi verilmeli.

'Bir yerde gösteriş varsa, orada büyük bir hiçlik, değersizlik vardır. Gösteriş bunu getirir. Onun için aşırı makyaj değersizliktir, aşırı para gösterişi değersizliktir, aşırı kıyafet giyinişleri değersizliktir. Öz değerin yoktur.'

Bir çocuk bir yerden bir şeyi tamamlayamazsa öbür taraftan tamamlar. 1.55 boyunda bir çocuk basketbolcu olama. Ama basketbolcu olacağı heyecanı başka bir şeye yönlendirebilir. Mesela basketbol top yapımcısı olur çocuk. Yani ona karşı bir şey vardır. İlgisini yöneltir. Freud insanın enerjisine yani libidoya akıcıdır der. O enerjiyi akıtabilirsiniz der. Her şeyi yakacak şey esasında ateştir. Ateşin üstünde kestane de olur. Su da ısınır. Önemli olan içinizdeki har ateşi olması. Ateşiniz varsa her şey olur. Ateşi olmadığı için üstündekini değiştirmeye çalışıyor. Benim ateşte kestane olmaz diyor. Bizim ateşe diyor buhar makinesi koyayım böyle büyük buhar çıkarsın diyor. Sen de diyorsun ki kardeşim biz buhar istemiyoruz. Hayır ben çıkarırım diyor. Neden? Gösterişi seviyorsun. Bir yerde gösteriş varsa orada büyük bir hiçlik, değersizlik vardır. Gösteriş. Onu getir. Onun için aşırı makyajlar değersizlik değildir. Aşırı para gösterişleri değersizliktir. Aşırı kıyafet giyinmek değersizliktir. Öz değerin yok. İnsanlar sanal medyada 'Ben daha iyiyim.' diyor. Çünkü filtre koyuyor, oynuyor. İnsanın yüzü gözeneklidir. Su çiçeği lekesi vardır. Küçükken kafasına vurmuştur bir iz vardır. Şimdi bakıyorsun herkes filtre. Herkes nurlanmış gibi.

'Türk dizileri denetlenmelidir. Eskiden, hatta kötü sahnelerde kamera dönerdi, utanırdı; şimdi utanmıyor, içine giriyor.'

Anlamadığınız şeyleri çok hızlı öğrenirsiniz. Beyin onu filtre edemez. Filtre edemediği şeyleri hemen öğrenir. Onun için Rap şarkıları en hızlı öğrenilen şarkılardır. Bir de ezgiler ve kafiyeler varsa. Bunlar toplumun çökertme sanatıdır. Toplumun artık dışarıdan yıkmaya gerek yok. İçeriden yıkılmaktadır. Onun için Türk dizileri denetlenmelidir. Eskiden hatırlıyor musun? Eskiden mesela şey olurdu, aile dizileri olurdu. Bizimkiler. Ben o dizide hiç kötü bir şey görmedim. Eskiden kötü sahnelerde kamera dönerdi, utanırdı. Şimdi utanmıyor, içine giriyor. Onun için RTÜK denetlenmelidir. RTÜK'ü birisi denetlemelidir. Herkes görevini yapsın.

'Toplum, çocuklar ailenin aynasıdır. Akran zorbalığı nereden başlar? Aile zorbalığından başlar.'

Oytun Erbaş'tan profesörü çıkardığın zaman Oytun Erbaş kalıyor, daha büyük. Ben Allah'ın bir kuluyum, normal bir insanım ben yani. Allah, Allah herkese bir şey vermiş. Kimine güzel göz vermiş, kimine boy vermiş. Allah bana nöron ve hafıza vermiş. Anamı seçmedim, babamı seçemem, bedenimi seçemem. Görücü usulü evlenmişler, denk gelmişim. Kader nedir? İşte görücü usulü evlenen insanların çocuklarından böyle şeyler çıkmasıdır. Toplum, çocuklar ailenin aynasıdır. O zaman akran zorbalığı nereden başlar? Aile zorbalığından başlar. Çocuk evde görüyor. Şimdi, bugün atlası biliyorsun değil mi? Güngören'de bıçaklanan kardeşimiz. Gerçekten çok büyük, çok büyük yaramız.