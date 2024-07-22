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Medya

Prof. Dr. Sabuncuoğlu: Bu bir uyutma yasası değil, barındırma yasası

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, 'Bu bir uyutma yasası değil, barındırma yasası, Avrupa ve Amerika'nın uyguladığı sahiplenilmeyen hayvanların uyutulma yasası değil. Barındırmayı esas alıyor' dedi.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:11 - Güncelleme:
Prof. Dr. Sabuncuoğlu: Bu bir uyutma yasası değil, barındırma yasası
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24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu oldu.

"YASA BARINMAYI ESAS ALIYOR"

Sabuncuoğlu, "Avrupa Birliği'nin Amerika'nın ve Güney Amerika'daki bazı ülkelerin uyguladığı "sahiplenilmeyenlerin uyutulması" yasası değil bu. Bu yasa barındırmayı esas alıyor. Devletin planı ve yasa tasarısı ve gerekçelerini okuduk. Anladığımız üzere devletin amacı sağlıklıları barındırmak. Sağlıksız hayvanları barındıramazsınız. Barınaktaki sağlık yönetimi karantina ve bio güvenlik kurallarına uymak zorundadır" dedi.

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