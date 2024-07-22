Prof. Dr. Sabuncuoğlu: Bu bir uyutma yasası değil, barındırma yasası

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu oldu.



"YASA BARINMAYI ESAS ALIYOR"



Sabuncuoğlu, "Avrupa Birliği'nin Amerika'nın ve Güney Amerika'daki bazı ülkelerin uyguladığı "sahiplenilmeyenlerin uyutulması" yasası değil bu. Bu yasa barındırmayı esas alıyor. Devletin planı ve yasa tasarısı ve gerekçelerini okuduk. Anladığımız üzere devletin amacı sağlıklıları barındırmak. Sağlıksız hayvanları barındıramazsınız. Barınaktaki sağlık yönetimi karantina ve bio güvenlik kurallarına uymak zorundadır" dedi.