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Medya

Psikiyatrist Merter, Arafta Sorular'da: Kadının erkekleştirilme ayarı kadına büyük bir zarar veriyor

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Psikiyatrist-Yazar Uzm. Dr. Mustafa Merter, “Kadınların hayatı bir şekilde daha erkeksi bir hayata dönüyor. Bunun bedelini çok ağır ödüyorlar. Kadının erkekleştirilme ayarı kadına büyük bir zarar veriyor' dedi.

3 Haziran 2024 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
Psikiyatrist Merter, Arafta Sorular'da: Kadının erkekleştirilme ayarı kadına büyük bir zarar veriyor
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24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Psikiyatrist-Yazar Uzm. Dr. Mustafa Merter oldu.

"KADININ ERKEKLEŞTİRİLME AYARI KADINA BÜYÜK BİR ZARAR VERİYOR"

'İnsanlığa karşı açılmış bir savaşın ortasındayız. Birinci cephede terbiye gitti. İkinci cephede erkekleşen kadınlar geç evleniyor. Evlilik yaşı 30'lara geldi. Kadınlar çocuk sahibi olmak istemiyor. Bu normal bir sosyal dalgalanma değil. Kadınların hayatı bir şekilde daha erkeksi bir hayata dönüyor. Bunun bedelini çok ağır ödüyorlar. Östrojen hormonu dengesi bozulursa kadın çürümeye başlıyor. Farklı kanser tipleri, hastalıklar ortaya çıkıyor. Psikolojik olarak iki kadından biri antidepresan alıyor. Kadının erkekleştirilme ayarı kadına büyük bir zarar veriyor.'

"SON SENELERDE ÖZELLİKLE GENÇ HANIMEFENDİLERDE ABARTILMIŞ HAYVAN SEVGİSİ VAR"

'Projeler bitmiyor. Özellikle son senelerde hayvan sevgisi belirginleşmeye başladı. Son senelerde özellikle genç hanımefendilerde abartılmış hayvan sevgisi var. Bu sosyal mühendislik projelerinden bir tanesi. Amaç ne olabilir? 20- 25 yaşlarında bir hanımefendinin evlilik motivasyonu nedir? Hayat arkadaşı edinmek, anne olmak gibi şeylerdir. Hanımefendilere fıtrattan gelen bir merhamet vardır. O merhametin çıkması gerekir.

"EŞCİNSELLİK NİYE BU KADAR TEŞVİK EDİLİYOR?"

'Cinsel sapıklık küresel ve eş zamanlı olarak inanılmaz bir şekilde teşvik ediliyor. Eşcinsellik niye bu kadar teşvik ediliyor? Dünyanın her tarafında buna inanılmaz para harcanıyor ve bu değişime büyük bir çaba gösteriyorlar. Yuvalardaki çocuklarımızı ifsad ediyorlar. Bu nasıl bir gaddarlıktır. Kimlerin yaptığı belli. Netflix, Disney Channel yapıyor ve ülkemizden para kazanıyorlar.'

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