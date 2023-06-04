Putin'den 'Hakan Fidan' itirafı! Sosyal medyada viral oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" parolasıyla yeni kabineyi kurdu. Cumhurbaşkanı yardımcılığı dahil 16 yeni isim kendisine kabinede yer bulurken dikkat çeken atama kararlarından birisi de Hakan Fidan oldu. MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'na atandı.

Dünya basınının da gündemine taşıdığı Hakan Fidan, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.



2016 yılında Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi yeniden gündem oldu.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in MİT Başkanı Hakan Fidan'a övgüde bulunmuş ve bu diyaloglar kameralara yansımıştı.

"Birçok bakanın yanı sıra MİT Müsteşarımız da burada" diyen Erdoğan'a cevap veren Putin, "İstihbarat şefi burada olduğuna göre konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. O size zaten her şeyi anlatmıştır." ifadesini kullanmıştı.