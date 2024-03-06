Ramazan ayına özel içerikler Tivibu'da

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kirpi Sonic 2", "A Good Person", "Büyük Felaket: Asit Yağmuru", "Umudu Yakalamak", "Kuğu Prenses: Bir Peri Masalı Doğuyor" yapımları, film klasöründe izleyicilerle buluşturuluyor.

Platform ayrıca, "Ramazan Özel" ve "Güçlü Kadın" klasörlerini de vitrine ekliyor. "Ramazan Özel" klasöründe usta şeflerden yemek tarifleri, ramazan ruhunu yansıtan birçok farklı program ve belgeseller yer alırken, "Güçlü Kadınlar" klasöründe ise mart ayında Kadınlar Günü'ne özel, güçlü kadın kahramanların yer alacağı filmler bulunuyor.

- KİRPİ SONİC 2 İLE ANİMASYON KEYFİ TİVİBU'DA



Klasörün animasyon kategorisinde "Kirpi Sonic 2" öne çıkıyor. Klasörün diğer yapımı olan "Büyük Felaket: Asit Yağmuru".

Morgan Freeman'lı kadrosuyla 2023 yapımı "A Good Person" ile birlikte , yönetmen koltuğunda Joshua Caldwell'in oturduğu "Umudu Yakalamak" da program kapsamında.

- Kadın kahramanlar "Güçlü Kadınlar" klasöründe izleyicilerle buluşuyor

Tivibu, mart ayı boyunca Kadınlar Günü'ne özel, kadın başrollerin bulunduğu birbirinden farklı içeriği seyircisiyle buluşturuyor. "Tivibu Vitrin"e eklenen "Güçlü Kadınlar" klasöründeki komedi, dram, aksiyon, macera türündeki birçok film, 6 Mart'tan itibaren Tivibu izleyicilerinin beğenisine sunuluyor.

DC Comics başyapıtlarından aksiyon-macera türündeki "Wonder Woman", başrollerinde Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler'in bulunduğu yerli komedi filmi "Nadide Hayat", belgesel kategorisinde en uzun ömürlü İngiliz hükümdarının hayatının anlatıldığı "Kraliçe Elizabeth", Tivibu'nun "Güçlü Kadınlar" klasöründeki yapımlar arasında bulunuyor.

- RAMAZAN AYINA ÖZEL İÇERİKLER TİVİBU'DA



Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, ramazan ayına özel programları ekrana getiriyor. Ramazan Özel Klasörü, 4 Mart–12 Nisan tarihleri arasında Tivibu ekranlarında olacak. Ramazan ayı boyunca "Kabe İmamları ile Mukabele", "Deniz ile Ramazan Mutfağı", "Esma-ül Hüsna", "Kur'an-ı Kerim'den Dualar" ve belgeseller "Ramazan Özel" klasöründe izleyici ile buluşacak.

"Ramazan Özel" klasöründe, Şef Deniz Orhun'un sunduğu "Deniz ile Ramazan Mutfağı"nda geleneksel Türk mutfağından farklı yörelere ait tarifler olacak. Bunun yanı sıra klasörde, Anadolu camilerinin mimarisini anlatan "Camilerimiz", "Peygamber Duaları", "İlahi" ve "Hadis" gibi programlar da yer alıyor.