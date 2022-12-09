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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 hangi platformda yayınlanacak?

Recep İvedik serisinin 7. filmi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik 7'de Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi gibi oyuncular yer alıyor. Merakla beklenen film Recep İvedik 7, sinemalarda yayınlanmayacak. Peki Recep İvedik 7 hangi platformda yayınlanacak? Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? İşte yayınlanacağı platform ve yayın tarihi

9 Aralık 2022 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 hangi platformda yayınlanacak?
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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? sorusunun cevabı, serinin önceki filmlerini izleyen sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı'Recep İvedik 7 filmi 9 Aralık 2022 tarihinde yayına girdi. Peki Recep İvedik 7 hangi platformda yayınlanacak? İşte film hakkımnda merak edilenler

RECEP İVEDİK 7 FRAGMAN

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 7 filmi 9 Aralık 2022 Cuma günü dizi ve film platformunda yayına girdi.

Şahan Gökbakar'ın başrolünde olduğu Recep İvedik 7 filminde; Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi gibi oyuncular yer alıyor.

Recep İvedik 7, simemalarda vizyona girmeyecek. Bunun yerine Disney Plus'ta yayınlanacak.

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEDİR?

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyü k bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

RECEP İVEDİK 7 NASIL İZLENİR?

Recep İvedik 7 filmini izlemek için Disney Plus platformuna üye olmak gerekiyor. Platformda; Film, dizi ve belgesel kapsamında birçok tapım yer alıyor.

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