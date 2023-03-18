Reklam alamayan CHP medyası, Akşener'i hedefe koydu

İYİ Parti, birçok TV'de yayınlanan seçim reklamını CHP yandaşı TELE1'e vermedi. Reklamın kendilerine verilmediğini öğrenen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu.

'ÇOK TUHAF BİR REKLAM'

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yanardağ; TV'lerde çok tuhaf bir İyi Parti-Meral Akşener reklamı başladı. İmamoğlu ve Yavaş, reklam filminin neredeyse başından sonuna kadar Akşener'in yanında görünüyor. Mesaj şu; "Onları biz CB yardımcısı adayı yaptık"! Bu doğru da şık da değil. İki başkan da emir eri değil. Akşener, Millet İttifakı masasını devirmeye kalkışınca büyük tepki çekti. İrtifa kaybetmeye başladı.

"TELE1 İZLEYİCİSİNİN DE ELBETTE BİR YANITI OLUR"

İyi Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur.