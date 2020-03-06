Reklam dünyası liderliklerinde yeni atamalar

Comvergence 06 Mart 2020 Cuma 18:21 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 18:21

Dünyanın önde gelen medya yatırım yönetimi grubu GroupM’in Türkiye ofisi yönetim organizasyonu için önemli atamalar gerçekleşti. GroupM Türkiye liderlik yapısında yeni isimlerin atanması ile Bülent Yar, Neslihan Olcay, Serdar Aytok ve Aslıhan Anarat Çötelioğlu’nun yeni görevleri belli oldu. Geçtiğimiz hafta içinde Demet İkiler, GroupM EMEA bölgesindeki 27 ülkenin yönetimini üstlenerek, EMEA CEO’su olarak atanmıştı. Bu gündem yaratan atama sonrası GroupM’in Türkiye organizasyonu içinde bazı önemli değişiklikler ve atamalar gerçekleşti. Bu kapsamda daha önce GroupM içinde deneyimi ve kritik rolleri olan isimlerin yeni görev alanları belirlendi.

Mindshare, MediaCom, Wavemaker, m/SIX, The&Partnership, Ingage, DirectComm ve Xaxis’in dahil olduğu %24’lük pazar payı (Kaynak: Comvergence) ile açık ara kesintisiz lider pozisyonuna sahip GroupM Türkiye’de atamalar şu şekilde gerçekleşti:

26 yıldır reklam sektöründe yer alan Bülent Yar 2016 yılından bu yana Mindshare CEO’su olarak görev almaktaydı. 2018 Ekim ayından beri de ek şapka ile GroupM Chief Media Officer görevini de yürüten Bülent Yar, Nisan ayı itibariyle Demet İkiler’den bayrağı teslim alarak GroupM Türkiye CEO’su olarak görevine devam edecek.

Kariyerinde 27 yılı geride bırakan Wavemaker CEO’su Neslihan Olcay, Mindshare CEO’su olarak atandı. 16 yıldır GroupM bünyesinde ve 2011 yılından beri GroupM yönetim masasında yer alan, 2017 yılından beri IAB Avrupa’nın Eğitim Komitesi Başkanlığını ve 2019 yılı başından beri IAB TR Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Neslihan Olcay, bu görevlerine de devam edecek.

19 senedir GroupM çatısı altında bu zamana kadar MEC eş genel müdürlük ve Wavemaker COO’luk görevlerini yerine getirmiş, 2018 yılından bu yana The&Partnership ve m/SIX ajanslarının Genel Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Aytok ise Wavemaker CEO’su olarak görevine devam edecek. The&Partnership ve m/SIX Genel Müdürlük görevine ise 17 senedir Mindshare’de üst düzey yönetici olarak görev yapan Aslihan Anarat Çötelioğlu atandı.

2015 yılında beri Mediacom CEO'su olarak görev yapan Tolga Üner, Mzone ile sorumluluk alanlarını genişletecek.

Yeni atamalar hakkında konuşan GroupM EMEA CEO’su Demet İkiler ise “20 senedir GroupM’i birlikte yönettiğim ve bu hikayeyi birlikte yazdığım ekip arkadaşlarım grubumuzun ivme kazanarak daha da büyümesini sağlayacak. GroupM Türkiye, yönetimim de olan EMEA bölgesi içerisinde öncelikli pazarlarımdan biri olarak güçlenmeye, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için endüstriyi daha iyi hale getirmeye, değer yaratmaya devam edecek. Yeni dönem için hepimiz çok heyecanlıyız.”dedi.

Bülent Yar

Bülent Yar kariyerine 1994’te Grey Worldwide'da, Araştırma ve Medya Planlama bölümünde başladı ve 1 yıl sonra MediaCom Türkiye’nin kurucularından biri oldu. 1995 - 2007 arasında şirketin farklı pozisyon ve kademelerinde hizmet verdi ve 2008’de GroupM Türkiye’nin “Trading” uzmanlık birimini kurarak “Trading Genel Müdürlüğü” görebini de ek şapka olarak yerine getirdi. 2010 yılında Mediacom Türkiye CEO pozisyonuna atandı. Ocak 2016’dan bu yana, Türkiye’nin en büyük ve en başarılı ajanslarından biri olan Mindshare’i yönetiyor. Ekim 2018 itibariyle, Mindshare gorevine ek olarak GroupM Turkiye Chief Media Officer rolünü de üstlenen Bülent Yar, ulusal birçok yaratıcılık festivali ve yarışmalarında moderatörlük, medya jüri başkanlığı ve üyeliklerinin yanı sıra, uluslararası platformlarda ise en son 2017'de Cannes Lions ve Golden Drum festivallerinde jüri üyeliği yaptı. Foder (Finansal okuryazarlık ve Erişim Derneği ) disiplin kurulu üyeliğini son dört yıldır sürdürmektedir. Ocak 2018 itibariyle Pazarlama ve medya Dünyasında fark yaratan başarı hikayelerine yer verdiği, BloombergHT’de yayınlanan "Bana Hikayeni Anlat " adlı bir TV programı iki yıl boyunca hazırlayıp sunmuştur. “ Kader Gayrete Aşıktır” isimli ilk kitabını ise Haziran 2019’da tüm kitapseverler ile buluşturmuştur. Halihazırda Reklamcilar Derneği Medya Komitesi Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Neslihan Olcay

Neslihan Olcay, kariyerinin ilk üç yılında PR ve etkinlik yönetimi alanında deneyim kazandıktan sonra, 1995 yılında Türkiye’nin ilk medya ajansı Universal McCann’e geçerek medya planlama ve satınalma sektörüne adım attı. Universal McCann ve Initiative Media’da üstlendiği yöneticilik görevlerinin ardından, 2004 yılı itibariyle Mindshare’e geçen ve son 16 yıldır GroupM bünyesinde yer alan Neslihan Olcay, 2011 yılından beri GroupM yönetiminde görev alıyor. 2011 yılında grup ajanslarından Maxus’un CEO’luğuna atanan Olcay, 20162019 yılları arasında eş zamanlı olarak GroupM Chief Digital Development Officerlığı görevini de yürüttü. Kasım 2017’de grubun iki ajansı Maxus ve MEC’nin birleşmesi sorumluluğunu üstlenerek bu birleşmeden doğan Wavemaker’ın CEO’luğunu yürütmeye başlayan Neslihan Olcay, 2018 yılında MediaCat tarafından “Yılın Çıkış Yapan Medya Ajansı” olarak adlandırılan Wavemaker’daki ekibiyle birlikte temsil ettikleri reklamverenlere, işlerini dijital çağın gerektirdiği şekilde dönüştürme ve büyütme gücü sağlamaya odaklanıyor. Eşzamanlı olarak, dijital pazarlama iletişimi endüstrisinin sürdürülebilir büyümesi için çalışan Olcay, Ocak 2019’dan bu yana IAB TR’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mayıs 2017’den beri IAB Avrupa’nın Eğitim Komitesi başkanlığı görevlerini de sürdürüyor. Olcay aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında fırsat eşitliği sağlamayı ve çeşitliliği artırmayı amaçlayan Teknolojide Kadın Derneği Wtech’in de Danışma Kurulu’nda yer alıyor. Sektöre yeni yetenekler kazandırmaya ve varolan insan kaynağının gelişimine büyük önem veren, bu doğrultuda ülkemizde ve Avrupa’da odağında dijital dönüşüm olan bir çok eğitim projesine liderlik eden, 2012’de yayınlanan Markaloji Markaya Dair Her Şey

adlı kitabın yazarlarından biri olan Neslihan Olcay, ayrıca Galatasaray ve Yeditepe üniversitelerinde ders veriyor.

Serdar Aytok

Serdar Aytok, kariyerine 1997’de Universal McCann’de medya planlama ve satınalma uzmanı olarak başladı. 1999’da Young & Rubicam’ın medya departmanına katıldı. 2001’de MEC’nin kurulması ile birlikte Medya Planlama Direktörlüğüne terfi etti ve birçok farklı markanın medya stratejilerinin oluşumunda önemli rol aldı. 2006’da Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna terfi eden Serdar, planlama ekiplerinin yöneticiliğinin yanı sıra yeni iş alımları, mecra ilişkileri ve genel yönetim alanlarına da destek verdi. 2015’ten itibaren MEC'deki görevine Genel Müdür olarak devam eden Aytok, 2017’de MEC ve Maxus birleşmesi ile oluşan Wavemaker’ın COO’su olarak görev aldıktan sonra 2018’den itibaren yine GroupM çatısı altında kurulan The&Partnership ve m/SIX ajanslarının Genel Müdür’ü olarak çalışmaya devam etti.

Tolga Üner

Tolga Üner kariyerine 1996'da Universal McCann'de başladı ve çeşitli markalar için medya planlama alanının farklı disiplinlerinde hizmet verdi. 2000-2004 yılları arasında Lotus Media'da Medya Direktörü olarak çalışmaya devam etti. Sonra tekrar Universal McCann bünyesinde çalışmaya başladı ve sırasıyla Grup Medya Direktörü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Temmuz 2011'de Universal McCann’de Genel Müdür olarak atandı. Aynı dönemde Reklamcılar Derneği, IAB Türkiye ve TIAK'ın yönetici komitelerinde de önemli roller üstlendi. Kasım 2015'te Mediacom Türkiye CEO'su olarak atanmış ve halen aynı göreve devam etmektedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Tolga Üner, ayrıca Pazarlama İletişimi alanında IAA uluslararası diplomasına sahiptir.

Aslıhan Anarat Çötelioğlu

1997’de giriş yaptığı medya iletişim sektöründe önce 1 sene boyunca Tüketici ve Medya Araştırmaları üzerine Unilever de dahil olmak üzere ajansın tüm müşterileri için çalıştı. Daha sonra 1998 senesinde ajans bünyesinde kurulan strateji ekibine katıldı. 2003 senesinde Mindshare’de çalışmaya başlayan Aslıhan'ın 22 yılı bulan FMCG, 2,5 yıllık GSM, 3 senelik dayanıklı tüketim ürünleri sektörü tecrübesi var. Pazarlama ve iletişim stratejisi, entegre pazarlama, medya stratejisi, tüketici içgörüsü dijital pazarlama ve dijital platformlarda uzmanlığı olan Aslıhan, son olarak Mindshare'de iki büyük müşteri grubundan sorumlu Chief Client Officer olarak görev yaptı.