Reyting sonuçları 13 Şubat: Diriliş Ertuğrul mu, Sen Anlat Karadeniz mi, Vurgun mu?

13 Şubat reyting sonuçları çarşamba günü hangi projelerin daha çok tercih edildikleri yapılan ölçümlerle belirlendi. Filmlerin, yarışma programlarının, haber bültenlerinin ve dizilerin karşı karşıya geldiği gecede kazanan yine dizi projeleri oldu. Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Vurgun dizileri reyting sıralamasındındaki yerini aldı. Peki Reyting sınavında Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Vurgun dizileri 13 Şubat'ta hangi sıralamada yerini aldı?

13 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır. Çarşamba günü reyting yarışında Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Vurgun dizileri yer almaktadır.

Türkiye'nin fenomen dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul 13 Şubat Çarşamba günü yine milyonlarca kişiyi ekranlarının başına kilitledi. İki dizide yeni sezona bomba gibi bir giriş yaparak izleyicisini mutlu etmeye devam ediyor. Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Cengiz Çoşkun, Nurettin Sönmez, Hülya Darcan ve İlker Aksum'un rol aldığı Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan bölümüyle yine heyecanı had safhaya taşıdı.

REYTİNG SONUÇLARI - 6 ŞUBAT

Geçtiğimiz hafta Diriliş Ertuğrul, AB reyting sıralamasında ilk sırada yer aldı. Vurgun dizisi ilk bölümü ile dördüncü oldu ve Sen Anlat Karadeniz’i geçti. Sen Anlat Karadeniz ise altındı sırada yer aldı.

AB reyting sıralaması







Total reyting sıralaması

REYTİNG NEDİR?



İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için drüşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.