Reyting sonuçları 14 Şubat: Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye, Çarpışma, Avlu dizi reyting sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat en çok hangi yapımlar izlendi? sorusu merak konusu oldu. 15 Şubat 2019 Perşembe gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. Reyting sıralaması Perşembe günü TV izleyicisiyle buluşan Bizim Hikaye, Tek Yürek ve Bir Zamanlar Çukurova dizileri içerisinden hangilerinin daha fazla tercih edildiklerini gösterdi. İşte 14 Şubat tarihli reyting sonuçları



Reyting sonuçları Hilmicem İntepe ve Anıl Tetik gibi eski Survivor yarışmacılarının yer aldığı Tek Yürek dizisinin ilk bölümünde elde ettiği sıralamayı gösterdi.

Tek Yürek’te bu hafta yaşananlar şöyle; Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda bir oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul’a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin BelediyeBaşkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de buz pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Filiz ailesiyle uğraşmaktan bu kez o kadar da çabuk vazgeçmeyecektir. Onun yaptıkları herkesin kendisiyle yüzleşmesine neden olur. Bu sırada ailenin geçimini sağlamak için acil bir çözüm bulması gerekmektedir. Çözüm Tufan’dan gelir. Elibol’lar birlik olup mahallede yıllardır boş duran bir lokantayı işletmeye karar veriler ancak lokantanın sahibi olan Necibe'yi buna ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır. Necibe’nin ikna edilmesi için Fikri’nin seçilmesi ise ailenin başına yeni sorunlar açmakta gecikmez.

Filiz’ler bir yandan lokantayla uğraşırken, Kiraz’la Fiko’nun krem satma işi giderek sarpa sarmaya başlar. Barış ise Nihal’den kurtulmak için harekete geçer. Tüm bunların yanı sıra Filiz, Barış, Deniz ve Cemil sevgililer günü için çeşitli sürprizler hazırlamaktadır ancak hepsinin birbirlerinden habersiz yaptıkları planlar bir araya gelince ortalık birbirine girmekte gecikmez. Buna Necibe ve Fikri’nin de dahil olmasıyla ortalık karışırken Fiko, Kiraz ve İsmo’nun başına gelen felaket herkesi dehşete düşürecektir.

2019 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova zirveyi kaptı.



Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile Bir Zamanlar Çukurova (Özet) üçüncü oldu.



Dördüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, beşinci sırada Avlu, altıncı sırada ise Bizim Hikaye yer aldı.



AB grubunda da Bir Zamanlar Çukurova zirvede yer aldı.



Bir Zamanlar Çukurova (Özet) üçüncü oldu.



Dördüncü sırada Çarpışma, beşinci sırada Avlu, altıncı sırada ise TRT'nin yeni dizisi Tek Yürek yer aldı.



Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.



İŞTE TOTAL'DE İLK 11 PROGRAM

1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA - ATV

2 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER - FOX

3 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) - ATV

4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

5 AVLU - STAR

6 BİZİM HİKAYE - FOX

7 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA - FOX

8 ESRA EROL'DA - ATV

9 BİZİM HİKAYE (ÖZET) - FOX

10 ATV ANA HABER- ATV

11 SHOW ANA HABER - SHOW



İŞTE AB'DE İLK 11 PROGRAM

1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA - ATV

2 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER - FOX

3 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) - ATV

4 ÇARPIŞMA - SHOW

5 AVLU - STAR TV

6 TEK YUREK - TRT 1

7 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA - FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV

9 HIZLI VE OFKELI 7 (Y.S) - KANAL D

10 BİZİM HİKAYE (ÖZET) - FOX

11 AVLU (OZET) - STAR TV

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ



Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynuyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe? Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.



BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Hikmet’in durumunu öğrenen Filiz bir yandan kardeşiyle uğraşırken, bir yandan da Hikmet’i kurtarmak için kendi başını yakan Barış’ın kurtulması adına çabalamaktadır. Bu son olay Barış’ın kimliğini saklamasını imkansız hale getirmişken, Çiçek’in müdahalesiyle iş tatlıya bağlanır. Fakat Filiz, Hikmet’in sakladıklarından ve işleri bu hale getirmesinden dolayı tüm aileye tavırlıdır. Sonunda Barış’ın da kendisinden sakladıklarını öğrendiğinde Filiz’in sabrı taşar ve herkese bir ders vermeye karar verir. Ancak bunun için Fikri’yle işbirliği yapmış olması işlerin daha çok karışmasına neden olur. Barış ise Nihal’den kurtulmak için Merve’yle işbirliğine devam etmektedir. Merve’nin Nihal hakkında öğrendikleri işlerin hiç de sandıkları kadar basit olmadığını ortaya çıkarır. Bu arada Hikmet’in kaçırdığı çocuğun babası da, başına gelenlerin acısını Filiz’den çıkarmaya çalışınca işler kontrolden çıkar ve Filiz kendini büyük bir tehlikenin ortasında bulur.

REYTİNG NEDİR?



İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için drüşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.