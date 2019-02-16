15 Şubat Reyting sonuçları açıklandı! İşte Arka Sokaklar, Gülperi, Kızım ve İstanbullu Gelin dizi reyting sıralaması

15 Şubat Cuma reyting sonuçları açıklandı. Dizi severler dün akşam ekrana gelen Arka Sokaklar mı, Gülperi mi, Kızım dizisi mi yoksa İstanbullu Gelin mi? Hangi dizilerde reytinglerde birinci geldi merak konusu oldu. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada cuma gecesi reytinglerde kıyasıya bir mücadele vardı. İşte 15 Şubat Cuma reyting sonuçları

Reyting sıralaması cuma günü TV ekranlarında yerini alan diziler ve yarışma programları içerisinden hangilerinin daha fazla izlendiklerini gösterdi.

Türkiye 15 Şubat 2019 reyting sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyordu. Beklenen açıklama geldi. 15 Şubat 2019 reyting sonuçlarına göre Total'de Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokalar zirveyi kaptı.

Reyting sonuçları hafta içinin son gününde ekranda olan programlar arasından hangilerinin daha çok izlendiğini gösterdi. Share oranlarının açıklanmasıyla birlikte ekranda olan projelerin elde ettikleri sıralamalar da şekillenmiş oldu. İşte dizilerin son bölümlerinde yaşanan gelişmeler ve ekrandaki projelerin sıralamaları…



Arka Sokaklar’ın son bölümünde meydana gelen olaylar şöyle; Zeliş, namus için karısını bıçaklayan bir adamın haberini yapar. Kadın, haklı olduğu halde adam kıskançlıktan intikam almak için eşini bıçaklar. Kadın hayatta kalır ve adam da dava süresince tutuksuz yargılanmaya başlar. Zeliş, mahkemenin verdiği kararı haksız bulur ve kadın örgütleri ile hareket ederek adamın tutuklu yargılanmasını sağlamaya çalışır. Gözü dönen adam kız kardeşini de kullanarak Zeliş'i yakalar. Onu öldüresiye döverek ormanlık alana atar.

15 Şubat 2019 reyting sonuçlarına göre Total'de Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokalar zirveyi kaptı.



AB grubunda ise Star TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin zirvede yer aldı.



Totalde Arka Sokaklar birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Arka Sokaklar (Özet) üçüncü oldu.



Dördüncü sırada Gülperi, beşinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, altıncı sırada ise Kızım yer adlı.



AB grubunda ise İstanbullu Gelin zirvede yer aldı.



Payitaht Abdülhamid üçüncü oldu.



Dördüncü sırada Kızım, beşinci sırada Arka Sokaklar, altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.



İŞTE TOTAL'DE İLK ON PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR - KANAL D

2 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER - FOX

3 ARKA SOKAKLAR (ÖZET) - KANAL D

4 GÜLPERİ - SHOW

5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

6 KIZIM - TV8

7 PAYITAHT ABDULHAMID - TRT 1

8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA - FOX

9 ATV ANA HABER - ATV

10 ESRA EROL'DA - ATV



İŞTE AB'DE İLK ON PROGRAM

1 İSTANBULLU GELİN - STAR

2 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER - FOX

3 PAYITAHT ABDULHAMID - TRT 1

4 KIZIM - TV8

5 ARKA SOKAKLAR - KANAL D

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

7 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA - FOX

8 GÜLPERİ - SHOW

9 ARKA SOKAKLAR (ÖZET) - KANAL D

10 KIZIM (ÖZET) - TV8



15 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ



Faruk’un Adem’e teklifi Fikret ve Esma için şok etkisi yaratırken Adem tekliften ziyade baba olma duygusuyla mücadele etmektedir. Süreyya Dilara’ya kavuşmanın sevinciyle artık gelecekten daha da umutludur. Adem’in değiştiğine inanmayan tek kişi Okan’dır, aldığı kararla herkesi şaşırtır. Boranlar hızla değişen gündeme ayak uydurmaya çalışırken en beklenmedik hislerle karışan Osman için bambaşka bir dönem başlamaktadır. Dava gününe hazırlanan İpek ve Fikret için ise hiçbir şey göründüğü gibi değildir.



GÜLPERİ SON BÖLÜM ÖZETİ



Gülperi Kadir’e yardım etmek için elinden geleni yaparken Eyüp’ün engeline takılır ancak Eyüp’ün hesap etmediği bir durum gelişir. Kadir ise hapishanede olmasına rağmen Artemis’in kurtulması için çabalarken çaresiz bir bekleyiş içindedir. Hasan Artemis’i kurtarmak için kendi canını tehlikeye atar ve bu durum kendisine bile itiraf edemediği duyguların açığa çıkmasına sebep olur. Eyüp ise Kadir’den artık sonsuza dek kurtulmaya kararlıdır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI



AB grubunda ise Fox Ana Haber zirvede yer aldı.



Totalde Arka Sokaklar birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Arka Sokaklar (Özet) üçüncü oldu.



Dördüncü sırada Gülperi, beşinci sırada Kızım, altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer adlı.



AB grubunda ise Fox Ana Haber zirvede yer aldı.



İstanbullu Gelin ikinci, Payitaht Abdülhamid üçüncü oldu.



Dördüncü sırada Kızım, beşinci sırada Arka Sokaklar, altıncı sırada ise Arka Sokaklar (Özet) yer aldı.



Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.



İŞTE TOTAL'DE İLK ON PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR - KANAL D

2 FOX ANA HABER - FOX

3 ARKA SOKAKLAR (ÖZET) - KANAL D

4 GÜLPERİ - SHOW

5 KIZIM - TV8

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

7 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA - FOX

8 PAYITAHT ABDULHAMID - TRT 1

9 İSTANBULLU GELİN - STAR

10 ESRA EROL'DA - ATV



İŞTE AB'DE İLK ON PROGRAM

1 FOX ANA HABER - FOX

2 ISTANBULLU GELIN - STAR

3 PAYITAHT ABDULHAMID - TRT 1

4 KIZIM - TV8

5 ARKA SOKAKLAR - KANAL D

6 ARKA SOKAKLAR (OZET) - KANAL D

7 ISTANBULLU GELIN (OZET) - STAR

8 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) - TRT 1

9 GÜLPERİ - SHOW

10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA - FOX

REYTİNG NEDİR



Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.



REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR



Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir.

Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır.

Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir.

Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.