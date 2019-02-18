Reyting sonuçları 17 Şubat: Kardeş Çocukları, Elimi Bırakma, Savaşçı dizi reyting sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Şubat Pazar hangi dizi ve program en çok izlendi? sorularına ilişkin arıştırmalar devam ediyor. Kardeş Çocukları, Elimi Bırakma ve Savaşçı dizilerin kıyasıya yarıştığı 17 Şubat 2019 Pazar gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. İşte reyting sonuçlarına göre hem Total'de hem AB'de birinci olan dizi ve program listesi

Reyting sonuçları pazar günü TV izleyicisinin beğenisine sunulan yayınlan içerisinden daha fazla share oranına sahip olanları gösterdi. Son bölümlerinde önemli gelişmeler yaşanan projeler bu hafta da takipçilerini ekrana kilitledi. İşte 17 Şubat Kardeş Çocukları, Elimi Bırakma ve Savaşçı dizi reyting sıralaması…



İŞTE GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNGDE BİRİNCİ OLAN DİZİ VE PROGRAM



10 Şubat 2019 Pazar gecesi reyting savaşları kızıştı. Star TV'nin yeni dizisi Kardeş Çocukları her iki izleyici grubunda da zirveye yerleşerek Pazar günü reytinglerine damgasını vururken, Savaşçı dizisi ile Acun Ilıcalı'nın Survivor'ı ikincilik için yarıştı.



Totalde ilk sırada Kardeş Çocukları, ikinci sırada Savaşçı, üçüncü sırada Survivor Türkiye Yunanistan, dördüncü sırada Gülbin Tosun ile Haftasonu yer aldı.



AB Grubunda ise birinci sıradaki Kardeş Çocukları'nı, ikinci sırada Survivor, Türkiye Yunanistan, üçüncü sırada Çok Güzel Hareketler 2, dördüncü sırada Gülbin Tosun ile Haftasonu takip etti.



TOTALDE İLK 10 PROGRAM

1 KARDES COCUKLARI STAR TV

2 SAVASCI FOX

3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 ELIMI BIRAKMA TRT 1

6 SAVASCI (OZET) FOX

7 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV



AB'DE İLK 10 PROGRAM

1 KARDES COCUKLARI STAR TV

2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8

3 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 ELIMI BIRAKMA TRT 1

6 SAVASCI FOX

7 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV

8 GUVENLIK (Y.S) ATV

9 SAVASCI (OZET) FOX

10 ARANIYOR (Y.S) ATV

TOTAL

-ABC GRUBU

-AB GRUBU-

REYTİNG NEDİR



Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.



REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR



Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir.



Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır.



Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir.



Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.