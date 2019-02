Reyting sonuçları 19 Şubat: Survivor Türkiye Yunanistan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın birinci kim?

19 Şubat reyting sonuçları merak konusu oldu. Her salı akşamı ekrana gelen başta Survivor yarışması olmak üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın dizileri arasında kıyasıya reyting yarışı yaşandı. Vatandaşın merakla beklediği 19 Şubat reyting sıralamasında zirveyi kapan Survivor Türkiye Yunanistan mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın dizisi mi? sorusunun yanıtı belli oldu. Yapılan reyting ölçümlerine göre 19 Şubat tarihli reyting sonuçları Survivor Türkiye Yunanistan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın dizisi dizi-program sıralmasına aşağıdaki bilgiler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Reyting sıralaması salı günü ekranda olan projeler içerisinden hangilerinin daha çok izlendiklerini gösterdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde önemli gelişmelerin yaşandığı haftada İlyas zor durumda kaldı.



Reyting sonuçları 19 Şubat 2019 Salı günü TV izleyicisinin beğenisine sunulan projeler arasından hangilerinin daha çok tercih edildiğini ortaya koydu. Dizilerin, haberler bültenlerinin ve yarışma programının rekabet içerisinde olduğu gecede kazanan yine diziler oldu. İşte dizilerde yaşananlar ve Salı gününe ait sıralamalar…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde yaşanan gelişmeler şöyle; Hızır’ın İlyas’ın başına gelenlerden haberdar olmasının ardından yaşanacaklar merak konusu oldu. Hapishanede beklemediği bir anda saldırı altında kana İlyas ölüm kalım savaşı verecek. Hızır Çakırbeyli ise İlyas’ın durumuna nasıl bir çözüm üretebileceğini düşünecek.

Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçlarına göre FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirveyi kaptı.



Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.



İŞTE TOTAL'DE İLK 12 PROGRAM

1 KADIN - FOX

2 FOX ANA HABER - FOX

3 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ - ATV

4 KADIN (ÖZET) - FOX

5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN - TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV

7 ESRA EROL'DA - ATV

8 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (ÖZET) - ATV

9 ATV ANA HABER - ATV

10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA - FOX

11 SHOW ANA HABER - SHOW TV

12 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER - KANAL D



REYTİNG ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR?

1- İzleyici Ölçümü nedir ?



İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.



2- İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?



İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.



3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?



Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..



1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.



4- A/B ve TOTAL ne demek?



Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.



REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.



SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.



4- Reyting ölçüm sisteminin çalışma şekli?



TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)