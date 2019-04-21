Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi kaçıncı sırada? Pazar gününü evde geçiren seyircilere yönelik hazırlanan dizilerin 21 Nisan reyting sıralamasında kaçıncı olduğu medya severler tarafından merak konusu. Milyonlarca izleyici, Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 14 Nisan Pazar günkü oranlara baktığımızda, AB’de Kardeş Çocuklar, Total’de Savaşçı, ABC1’de ise Survivor birinci sırada yer almıştı. İşte haberimizin detayları...

21 NİSAN REYTİNG SOUNÇLARI

21 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız.

14 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.