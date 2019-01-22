21 Ocak reyting sonuçları açıklandı Pazartesi Reyting sonuçlarına göre Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat dizi birincisi belli oldu
21 Ocak 2019 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. Reyting sonuçlarını yakından takip edenler için 21 Ocak Pazartesi günü için zirvedeki yerini alan dizi ve program isimlerini bu haberimizde derledik. Gün içinde; 21 Ocak reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Reytingte dün akşam Pazartesi Vuslat mı, Söz mü, yoksa Çukur dizisi mi birinci oldu? sorularına ilişkin araştırma yapanlar tüm detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirler. Vuslat dizisi yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından televizyon izleyicileri en çok hangi yapımın izlendiğini öğrenmek istiyorlar. Yılbaşı nedeniyle iki hafta ekrana ara veren Pazartesi günlerinin sevilen dizileri yeni bölümleri dün akşam yayınlandı.Total puan türünde zirvenin sahibinin kim olduğu, AB puan türünde share alarak kim hangi reyting sıralamasındaki yerini aldığı ile ilgili ayrınıtları belli oldu. İşte 21 Ocak 2019 tarihli reyting sıralaması...
21 Ocak 2019 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. En çok hangi yapımlar izlendi? Haber bültenlerinde durum ne? Reyting detayları haberimizde..Reyting sonuçlarını yakından takip edenler için 21 Ocak Pazartesi günü için zirvedeki yerini alan dizi ve program isimlerini bu haberimizde derledik. Gün içinde; 21 Ocak reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Reytingte dün akşam Pazartesi Vuslat mı, Söz mü, yoksa Çukur dizisi mi birinci oldu? sorularına ilişkin araştırma yapanlar tüm detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirler. Vuslat dizisi yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından televizyon izleyicileri en çok hangi yapımın izlendiğini öğrenmek istiyorlar. Yılbaşı nedeniyle iki hafta ekrana ara veren Pazartesi günlerinin sevilen dizileri yeni bölümleri dün akşam yayınlandı.Total puan türünde zirvenin sahibinin kim olduğu, AB puan türünde share alarak kim hangi reyting sıralamasındaki yerini aldığı ile ilgili ayrınıtları belli oldu. İşte 21 Ocak 2019 tarihli reyting sıralaması...
21 OCAK 2019 reyting sonuçlarına göre Show TV'nin sevilen dizisi Çukur dizisi zirveyi kaptı. Vuslat ise 5. sırada
Totalde Çukur birinci, Söz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.
Dördüncü sırada Çukur (Özet), beşinci sırada Söz (Özet), altıncı sırada ise Yasak Elma yer aldı.
AB grubunda da Çukur zirvede yer aldı.
Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Yasak Elma üçüncü ise oldu.
Dördüncü sırada Çukur (Özet), beşinci sırada Vuslat, altıncı sırada ise Yasak Elma yer aldı.
Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.
İŞTE TOTAL'DE İLK ON PROGRAM
1 ÇUKUR - SHOW
2 SÖZ - STAR
3 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER - FOX
4 ÇUKUR (ÖZET) - SHOW
5 SÖZ (ÖZET) - STAR
6 YASAK ELMA - FOX
7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
8 YASAK ELMA (ÖZET) - FOX
9 VUSLAT - TRT 1
10 SHOW ANA HABER - SHOW
İŞTE AB'DE İLK ON PROGRAM
1 ÇUKUR - SHOW
2 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER - FOX
3 YASAK ELMA - FOX
4 ÇUKUR (ÖZET) - SHOW
5 VUSLAT - TRT 1
6 SÖZ - STAR
7 YASAK ELMA (ÖZET) - FOX
8 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
9 SÖZ (ÖZET) - STAR
10 O SES TÜRKİYE - TV8
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
24 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
24 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 23.27 share alan Çukur birinci, 21.47 share alan Söz ikinci, 15.12 share alan Yasak Elma dördüncü oldu. AB puan türünde 22.73 share alan Çukur birinci sırada, 16.03 share alan Yasak Elma üçüncü sıraa, 14.68 share alan Söz dördüncü sırada yer aldı. ABC puan türünde 24.59 share alan Çukur zirveye adını yazdırdı. Söz 17.6 share ile ikinci, Yasak Elma 14.73 share ile dördüncü oldu.
TOTAL
AB
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