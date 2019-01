21 Ocak reyting sonuçları açıklandı Pazartesi Reyting sonuçlarına göre Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat dizi birincisi belli oldu

21 Ocak 2019 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. En çok hangi yapımlar izlendi? Haber bültenlerinde durum ne? Reyting detayları haberimizde..Reyting sonuçlarını yakından takip edenler için 21 Ocak Pazartesi günü için zirvedeki yerini alan dizi ve program isimlerini bu haberimizde derledik. Gün içinde; 21 Ocak reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Reytingte dün akşam Pazartesi Vuslat mı, Söz mü, yoksa Çukur dizisi mi birinci oldu? sorularına ilişkin araştırma yapanlar tüm detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirler. Vuslat dizisi yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından televizyon izleyicileri en çok hangi yapımın izlendiğini öğrenmek istiyorlar. Yılbaşı nedeniyle iki hafta ekrana ara veren Pazartesi günlerinin sevilen dizileri yeni bölümleri dün akşam yayınlandı.Total puan türünde zirvenin sahibinin kim olduğu, AB puan türünde share alarak kim hangi reyting sıralamasındaki yerini aldığı ile ilgili ayrınıtları belli oldu. İşte 21 Ocak 2019 tarihli reyting sıralaması...

21 OCAK 2019 reyting sonuçlarına göre Show TV'nin sevilen dizisi Çukur dizisi zirveyi kaptı. Vuslat ise 5. sırada

Totalde Çukur birinci, Söz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.



Dördüncü sırada Çukur (Özet), beşinci sırada Söz (Özet), altıncı sırada ise Yasak Elma yer aldı.



AB grubunda da Çukur zirvede yer aldı.



Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Yasak Elma üçüncü ise oldu.



Dördüncü sırada Çukur (Özet), beşinci sırada Vuslat, altıncı sırada ise Yasak Elma yer aldı.



Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.



İŞTE TOTAL'DE İLK ON PROGRAM

1 ÇUKUR - SHOW

2 SÖZ - STAR

3 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER - FOX

4 ÇUKUR (ÖZET) - SHOW

5 SÖZ (ÖZET) - STAR

6 YASAK ELMA - FOX

7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

8 YASAK ELMA (ÖZET) - FOX

9 VUSLAT - TRT 1

10 SHOW ANA HABER - SHOW



İŞTE AB'DE İLK ON PROGRAM

1 ÇUKUR - SHOW

2 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER - FOX

3 YASAK ELMA - FOX

4 ÇUKUR (ÖZET) - SHOW

5 VUSLAT - TRT 1

6 SÖZ - STAR

7 YASAK ELMA (ÖZET) - FOX

8 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

9 SÖZ (ÖZET) - STAR

10 O SES TÜRKİYE - TV8



Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

24 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI



24 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 23.27 share alan Çukur birinci, 21.47 share alan Söz ikinci, 15.12 share alan Yasak Elma dördüncü oldu. AB puan türünde 22.73 share alan Çukur birinci sırada, 16.03 share alan Yasak Elma üçüncü sıraa, 14.68 share alan Söz dördüncü sırada yer aldı. ABC puan türünde 24.59 share alan Çukur zirveye adını yazdırdı. Söz 17.6 share ile ikinci, Yasak Elma 14.73 share ile dördüncü oldu.

TOTAL

AB

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek? Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek. REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %. SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır.

Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.