Reyting sonuçları 3 Ocak Perşembe Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Muhteşem İkili reyting sıralaması

Perşembe reyting sonuçları, Çarpışma Bir Zamanlar Çukurova Muhteşem İkili Avlu reyting sıralaması yoğun ilgi görüyor. 3 Ocak reyting sonuçları kim birinci? ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Avlu, Kanal D’de Muhteşem İkili, Show TV’de Çarpışma dizileri Perşembe akşamları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından televizyon izleyicileri en çok hangi yapımın izlendiğini öğrenmek istiyorlar. 3 Ocak’ta televizyon kanallarının yayın akışında dizilerin yeni bölümleri yer almadı. Sevilen dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmedi. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Peki geçtiğimiz hafta reyting sonuçları nasıldı? Yılın son perşembesinde diziler yine nefes kesti. Total puan türünde zirvenin sahibi değişmedi. Bir Zamanlar Çukurova 31.82 share alarak zirveye yerleşti. Bir Zamanlar Çukurova özet 17.16 share ile üçüncü, Bizim Hikaye 13.71 share alarak dördüncü, Avlu 13.3 share alarak beşinci, Çarpışma 9.8 share ile sekizinci oldu. AB puan türünde 26.42 share alan Bir Zamanlar Çukurova zirvenin sahibi oldu. Çarpışma 15.77 share ile üçüncü, Avlu 11.88 share alarak beşinci, Bizim Hikaye 11.29 share alarak altıncı oldu. Reyting sonuçları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

3 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

3 Ocak tarihinde dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Geçen hafta sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI 27 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova zirveyi kaptı. Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Bir Zamanlar Çukurova (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Bizim Hikaye, beşinci sırada Avlu, altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda da Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Çarpışma üçüncü oldu. Dördüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova (Özet), beşinci sırada Avlu, altıncı sırada ise Bizim Hikaye yer aldı. TOTAL AB ABC REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek? Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek. REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %. SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.