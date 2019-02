Reyting sonuçları açıklandı! İşte 11 Şubat 2019 Pazartesi reyting sıralaması

11 Şubat reyting sonuçları araştırılmaya devam ediliyor. Çukur, Söz ve Vuslat dizisinin ekrana geldiği gecede Survivor ile reyting mücadelesinde birinci sırada yer alan dizi ve program belli oldu. İnternet üzerinden reyting sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aranırken konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte 11 Şubat reytingi sonuçlarında sıralamalardaki dizi ve programlar…



11 Şubat 2019 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. En çok hangi yapımlar izlendi? Haber bültenlerinde durum ne? Reyting detayları haberimizde..

Reyting sonuçlarına göre Total'de Show TV'nin sevilen dizisi Çukur zirvede yer alırken, AB grubunda ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber zirveyi kaptı.



Totalde Çukur birinci, Söz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.



Dördüncü sırada Yasak Elma, beşinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, altıncı sırada ise Survivor Türkiye Yunanistan yer aldı.



Fox Ana Haber zirvede yer aldı. AB grubunda 25,74 share alırken, ABC grubunda 27,40 share ile rekor kırdı.



Çukur ikinci, Söz ise üçüncü oldu.



Dördüncü sırada Yasak Elma, beşinci sırada Survivor Türkiye Yunanistan, altıncı sırada ise Vuslat yer aldı.



Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.



İŞTE TOTAL'DE İLK ON PROGRAM

1 ÇUKUR - SHOW

2 SÖZ - STAR

3 FOX ANA HABER - FOX

4 YASAK ELMA - FOX

5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

6 SURVIVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN - TV8

7 SÖZ (OZET) - STAR

8 ÇUKUR (OZET) - SHOW

9 YASAK ELMA (ÖZET) - FOX

10 ESRA EROL'DA - ATV



İŞTE AB'DE İLK ON PROGRAM

1 FOX ANA HABER - FOX

2 ÇUKUR - SHOW

3 SÖZ - STAR

4 YASAK ELMA - FOX

5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN - TV8

6 VUSLAT - TRT 1

7 YASAK ELMA (ÖZET) - FOX

8 SÖZ (OZET) - STAR

9 KİM MİLYONER OLMAK İSTER - ATV

10 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV







Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.





Reyting sonuçları yeni haftanın ilk gününde izleyici ile buluşan diziler ve yarışma programları içerisinden daha fazla tercih edilenleri gösterdi. Total sıralamalarda kayıp yaşayan Survivor’ın elde ettiği sonuçlar ise şaşırttı. İşte projelerin son bölümlerinde yaşanan olaylar ve elde edilen sıralamaların bir bölümü…



Vuslat dizisinin son bölümünde meydana gelen olaylar şöyle; Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.



Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

ÇUKUR 52.BÖLÜM ÖZETİ

Çukur dizisi 52.son bölümünde; Yamaç ve İdris’in seçimi sonucunda Karakuzular, Çukur’a geri dönecek.



İdris’in, torunu ve gelinini öldüren Çeto’yla ilk defa karşı karşıya geldiği bölümde Çeto’nun isteği İdris’i önemli bir karar aşamasına getirecek. Yamaç ve İdris’in seçimi sonucunda Karakuzular, Çukur’a geri dönecek. Bu durum karşısında Cumali ve Salih, öfkeden deliye dönecek. Vicdan azabı çeken Metin ile Yamaç’ın mahalle kahvesindeki yüzleşmesi, Çukur’dakilere eski günleri hatırlatacak. Koçovalılar’ın, Karakuzular’ın üstünde birilerinin olduğu şüphesi Çeto’nun talebiyle daha da güçlenecek. Cumali ve Salih’in attığı adım onları bir sürprize götürecek. Tansiyonun yükseleceği bölümde Yücel’in kim olduğu gerçeği de ortaya çıkacak.

SÖZ DİZİSİ 69.BÖLÜM ÖZETİ

Söz dizisi 69.bölümünde bu hafta Yavuz, yaptığı büyük hamleyle Dragan’ı köşeye sıkıştırıyor.



Yavuz yaptığı büyük hamleyle Dragan’ı köşeye sıkıştırır. Yavuz’un gözü karalığı karşısında çaresiz kalan Linda, Dragan’ı ona bırakmak zorunda kalır. Kopuk’un da yardımıyla Dragan’ı Türkiye’ye getirmek için Yavuz’u zorlu bir süreç beklemektedir.



Nazlı’nın Ateşle karşılaşmasının hemen ardından beklenmedik bir gelişme yaşanır. Ateş’in yaşadığına canlı tanık olan Nazlı bu durumu Erdem ve Tim’e anlatır fakat bütün aramalar yine sonuçsuz kalır. Ateş’e dair bir ipucuna sahip olduğunu düşünen Nazlı bu işin peşini bırakmamakta son derece kararlıdır.



Seda’nın yakalanmasının ardından Sami ile bağlantılı olduğuna dair şüpheler üzerine Tim harekete geçer ve Sami’nin izine ulaşabilmek için yoğun gayret gösterir. Sami ise güvenli bir yer olarak Samet’in evinde kendisini yurtdışına çıkaracak helikopteri beklemektedir. Tim’in ani operasyonu beklenmedik sonuçlara yol açacaktır.



Ayrıca Yavuz ve Derya buluştukları restoranda onları bekleyen sürprizden habersizdirler. Linda’nın ansızın ortaya çıkışı bir anda tüm dengeleri değiştirecektir.