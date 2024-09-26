RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Gazetecilik etiği ve evrensel meslek ilkeleriyle bağdaşıyor mu?" sorusuyla devlet kurumlarını arayarak kendisini akrabası gibi tanıtan BirGün gazetesi çalışan İsmail Arı'ya tepki gösterdi.

Şahin, paylaşımında yaptığı açıklamaya göre İsmail Arı, RTÜK'ün yanı sıra başka devlet kurumlarını da bilinmeyen numaralardan arayıp Şahin'in eşinin ve ailesinin özel/kişisel bilgilerini öğrenmeye çalıştı.

"KENDİSİNİN AİLEMİZİN AKRABASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme getiren Şahin tepkisini şöyle dile getirdi: Gazeteci dostlarımıza ve basın meslek örgütlerine basit bir sorum var; Kendisinin gazeteci olduğunu düşünen birinin (İsmail Arı) gerek kurumumuzu gerekse başka devlet kurumlarını farklı farklı bilinmeyen numaralardan defalarca arayarak "Kendisinin ailemizin akrabası olduğunu söyleyerek" eşimin ve ailemin özel/kişisel bilgilerini istemesi, öğrenmeye çalışması gazetecilik etiği ve evrensel meslek ilkeleriyle bağdaşıyor mu?

Gazeteci dostlarımıza ve basın meslek örgütlerine basit bir sorum var;

Kendisinin gazeteci olduğunu düşünen birinin (@ismailari_ ) gerek kurumumuzu gerekse başka devlet kurumlarını farklı farklı bilinmeyen numaralardan defalarca arayarak "Kendisinin ailemizin akrabası olduğunu... — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 25, 2024

BİRGÜN RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'İ HEDEF ALDI

Bu paylaşımından birkaç saat sonra itibar suikastine devam eden BirGün muhabiri Arı'nın, Şahin hakkında mesnetsiz bir haber yayınladı.

İsmail Arı'nın yalan haberine tepki gösteren Ebubekir Şahin şu ifadeleri kullandı.

Tebrikler! İsmail Arı.

Yalan ve yanlış haberlerinden dolayı hakkında açılmış pek çok davaya bir yenisini daha ekledin.

Hakkımdaki sözde haberin yalan, iftira ve dedikodularla dolu.

Mahkemede görüşeceğiz."

Tebrikler! @ismailari_



Yalan ve yanlış haberlerinden dolayı hakkında açılmış pek çok davaya bir yenisini daha ekledin.



Hakkımdaki sözde haberin yalan, iftira ve dedikodularla dolu.



Mahkemede görüşeceğiz. @BirGun_Gazetesi — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 25, 2024

İsmail Arı