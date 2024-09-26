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  • RTÜK Başkanı kara propagandayı deşifre etti! BirGün muhabirinden gazetecilik etiğine uymayan hareket
Medya

RTÜK Başkanı kara propagandayı deşifre etti! BirGün muhabirinden gazetecilik etiğine uymayan hareket

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, BirGün çalışanı İsmail Arı'nın RTÜK'ü ve başka devlet kurumlarını arayıp 'ailenin akrabasıyım' dediğini açıkladı. Şahin, bu durum 'gazetecilik etiği ve evrensel meslek ilkeleriyle bağdaşıyor mu?' diye sordu.

26 Eylül 2024 Perşembe 07:50 - Güncelleme:
RTÜK Başkanı kara propagandayı deşifre etti! BirGün muhabirinden gazetecilik etiğine uymayan hareket
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Gazetecilik etiği ve evrensel meslek ilkeleriyle bağdaşıyor mu?" sorusuyla devlet kurumlarını arayarak kendisini akrabası gibi tanıtan BirGün gazetesi çalışan İsmail Arı'ya tepki gösterdi.

Şahin, paylaşımında yaptığı açıklamaya göre İsmail Arı, RTÜK'ün yanı sıra başka devlet kurumlarını da bilinmeyen numaralardan arayıp Şahin'in eşinin ve ailesinin özel/kişisel bilgilerini öğrenmeye çalıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

"KENDİSİNİN AİLEMİZİN AKRABASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme getiren Şahin tepkisini şöyle dile getirdi: Gazeteci dostlarımıza ve basın meslek örgütlerine basit bir sorum var; Kendisinin gazeteci olduğunu düşünen birinin (İsmail Arı) gerek kurumumuzu gerekse başka devlet kurumlarını farklı farklı bilinmeyen numaralardan defalarca arayarak "Kendisinin ailemizin akrabası olduğunu söyleyerek" eşimin ve ailemin özel/kişisel bilgilerini istemesi, öğrenmeye çalışması gazetecilik etiği ve evrensel meslek ilkeleriyle bağdaşıyor mu?

BİRGÜN RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'İ HEDEF ALDI

Bu paylaşımından birkaç saat sonra itibar suikastine devam eden BirGün muhabiri Arı'nın, Şahin hakkında mesnetsiz bir haber yayınladı.

İsmail Arı'nın yalan haberine tepki gösteren Ebubekir Şahin şu ifadeleri kullandı.

Tebrikler! İsmail Arı.

Yalan ve yanlış haberlerinden dolayı hakkında açılmış pek çok davaya bir yenisini daha ekledin.

Hakkımdaki sözde haberin yalan, iftira ve dedikodularla dolu.

Mahkemede görüşeceğiz."

İsmail Arı

  • İsmail Arı
  • Ebubekir Şahin
  • RTÜK

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