RTÜK Başkanı Şahin: AB ülkelerinin neredeyse tamamından daha fazla radyomuz ve televizyonumuz var

RTÜK'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Beşinci Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması" İstanbul'da başladı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Şahin, RTÜK'ün düşünülenin aksine sadece geleneksel yayın yapan büyük kurumların değil, yerel yayın yapan kuruluşların da denetim ve düzenleme faaliyetleriyle ilgilendiğini söyledi.

Yerel radyoların, televizyonların ve yayıncıların çoğalmasından mutlu olduklarını dile getiren Şahin, "Sayılardaki düşüş bizleri üzer, mutsuz eder. Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamamından daha fazla radyomuz ve televizyonumuz var. Biz bununla gurur duyarız. Çünkü çok seslilik bizim aslında milletimizin de devlet yapımızın da geleneğinde olan ve çok ciddi anlamda da katkıları olan bir şeydir." diye konuştu.

Şahin, bu anlamda yerel yayıncıların bir sıkıntısı, derdi var mı diye düşündüklerini aktararak "Neden zaman zaman radyo yayınlarını veya televizyon yayınlarını askıya alıyorlar? Birtakım sıkıntılar yaşıyorlar?' diye düşünürken arkadaşlarımız bunu önerdiler. Dediler ki; 'Biz onlara gidelim. Onlar bize geliyorlar. Burada zaten dertlerini, sıkıntılarını anlatıyorlar ama aslında biz onlara gidelim. Orada önce Radyo Televizyon Üst Kurulunu bir anlatalım." ifadelerini kullandı.

"AKSAKLIKLAR BİZLERE İNTİKAL ETTİĞİ ZAMAN HIZLICA ÇÖZÜYORUZ"

Kanun gereği yayıncılara uygulanan cezai işlemlere vurgu yapan Ebubekir Şahin, en büyük sıkıntıların, yerel yayıncıların ufak tefek konulardaki eksiklikleri zamanında fark etmemeleri sebebiyle yaşandığını kaydetti.

Bu aksaklıklar kendilerine intikal ettiğinde hızlıca çözdüklerini ancak bazen geri dönüşü olmayan birtakım haller alabildiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Mesela biz üç aylık durdurmalar veriyoruz ki bu hemen verdiğimiz bir şey değil, çok uzun soluklu. KEP adresi bildirmeme çok önemli neticeler doğuran bir yanlış ama yayıncı arkadaşımız, dostumuz bunu çok basit bir şey olarak görüyor. Ne zaman ki yayın durdurulunca o zaman 'İşte aslında yapacaktım fakat çok basit bir şey. Arkadaşlarımız unutmuş.' diye gelince tabii hızlıca hemen bir sonraki RTÜK toplantısına onu getirerek tekrar gereğini yapıyoruz."

Şahin, bu aksaklıklar olmasın diye yaptıkları toplantıların bugün beşincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantının, RTÜK ekibinin yapacağı sunumlarla devam edeceğini kaydeden Şahin, soru cevap kısmında kendisinin de yayıncılarla bir araya geleceğini belirtti.

"BURADA GÖRÜŞÜLEN, KONUŞULAN KONULAR HAVADA KALAN KONULAR DEĞİL"

Şahin, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile ilerleyen günlerde yürütecekleri ortak çalışmaya da değinerek "Yapacağımız çalışmaları sizlerle çok kısa sürede paylaşacağız. Radyolarımıza ciddi anlamda kazanç ve fayda getirecek olan bir çalışma olacak. Yani 'Dijitalleşeyim de kardeşim ben niye dijitalleşeyim?' Çok güzel bir soru. Biz bunu yaparken radyomuza veya yayıncı kuruluşumuza ne faydası olacak? Maddi manevi ne faydası olacak? Bunları da kapsayan bir şey olacak." dedi.

Önceki buluşmalar sonrası gündeme alınan çalışmaları da hatırlatan Şahin, "Burada görüşülen, konuşulan konular havada kalan konular değil. Hemen akabinde bizlerin aksiyon aldığı ve eğer ki hukuki ve kanuni bir düzenleme gerekmiyor ise Üst Kurul kararlarıyla, Üst Kurul kararları gerekmiyor ise ikili ilişkilerle halledebileceğimiz konular." diye konuştu.

Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Şerbetçioğlu, RTÜK daire başkanları ile Marmara Bölgesi'nden 5 ilden çok sayıda yerel ve bölgesel yayın kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Gün boyu sürecek programda, yerel ve bölgesel yayıncıların sorunları, beklentileri ve önerileri görüşülecek.

